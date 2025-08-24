Erschütternde Studie: Wegen Asylkrise sinkt das Bildungsniveau an deutschen Schulen

Berlin – Eine aktuelle Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (IfW) sorgt für Aufsehen und heftige Diskussionen: Demnach führt die Integration von Geflüchteten in das deutsche Schulsystem zu einem signifikanten Absinken des allgemeinen Bildungsniveaus. Die Untersuchung, die bundesweit an über 500 Schulen durchgeführt wurde, zeichnet ein besorgniserregendes Bild der aktuellen Lage.

Forderung nach mehr Ressourcen und qualifiziertem Personal

Die Studienautoren führen den Rückgang der Leistungen in Kernfächern wie Mathematik und Deutsch vor allem auf die Überforderung von Lehrkräften und fehlende Ressourcen zurück. Viele Schulen seien nicht ausreichend auf die Herausforderungen der sprachlichen und kulturellen Integration vorbereitet. Eine Lehrkraft aus Berlin, die anonym bleiben möchte, berichtet: „Wir haben plötzlich Kinder in der Klasse, die kaum Deutsch sprechen. Die Zeit, die wir für die Sprachförderung benötigen, fehlt uns dann für den regulären Unterricht mit den anderen Schülern.“

Kritik an der aktuellen Bildungspolitik

Die Studie kritisiert zudem die aktuelle Bildungspolitik. Es fehle an einem klaren Konzept für die Aufnahme und Förderung von geflüchteten Kindern. Das IfW fordert einen Ausbau von Willkommensklassen, in denen Kinder gezielt auf den regulären Unterricht vorbereitet werden, sowie eine bessere Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmaterialien.

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass die Integration geflüchteter Schülerinnen und Schüler das deutsche Bildungssystem vor immense Herausforderungen stellt. Eine umfassende Lösung erfordert nicht nur mehr finanzielle Mittel, sondern auch eine grundlegende Reform der Bildungsstrategien, um das Bildungsniveau für alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland langfristig zu sichern.