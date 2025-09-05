Erstelle ein Foto Quadratisch mit dem Gardasee und dem Text: GARDASEE AM LIMIT!

Bürgerverbände schlagen Alarm: „Massentourismus zerstört unsere Heimat!“ – Umwelt, Infrastruktur und Lebensqualität unter Druck

Gardasee – Es ist einer der schönsten Orte Europas – und ein Symbol für italienisches Dolce Vita. Doch der idyllische Schein trügt: Am Gardasee spitzt sich die Lage dramatisch zu. Bürgerverbände und Umweltschützer warnen eindringlich vor den Folgen des ungebremsten Massentourismus. Was früher Erholung und mediterrane Lebensfreude bedeutete, wird für viele Einheimische inzwischen zum täglichen Albtraum.

Mit jährlich über 30 Millionen Übernachtungen und unzähligen Tagesbesuchern platzt die Region rund um Riva, Malcesine, Sirmione, Limone und Bardolino aus allen Nähten. Parkplätze, Straßen, Wasserleitungen, Krankenhäuser – die Infrastruktur kollabiert, sagen Beobachter. Und immer mehr Bürger fragen sich: „Wann ist Schluss?“

„Wir ersticken in Touristen“, klagt Patrizia Zanetti vom Bürgerkomitee Salviamo il Garda. „Wir haben nichts gegen Gäste – aber was hier jeden Sommer passiert, ist nicht mehr normal. Unsere Städte werden zu Freiluft-Hotels, und wir Bewohner sind nur noch Statisten.“

Vor allem in den Sommermonaten gibt es kaum noch ein Durchkommen: Stau auf der Gardesana, kilometerlange Schlangen an den Strandzugängen, überfüllte Gassen, überlastete Rettungsdienste. In Sirmione musste die Polizei an mehreren Tagen den historischen Ortskern komplett abriegeln – wegen Überfüllung. Einwohner sprechen von Ausnahmezuständen.

Doch nicht nur der Verkehr ist ein Problem. Auch die Natur leidet: Illegale Bootsfahrten, Müllberge an den Ufern, zerstörte Biotope, Wasserverschwendung durch Luxushotels und Ferienanlagen. Der Gardasee – mit seinen einst glasklaren Wassern – wird zunehmend zur ökologischen Problemzone. Das Umweltinstitut Legambiente warnt: „Wenn die Belastung so weitergeht, droht dem See das ökologische Kippen.“

Ein besonders kritischer Punkt: der Wasserverbrauch. In der Hauptsaison verbrauchen Hotels, Campingplätze und private Ferienwohnungen Millionen Liter Trinkwasser täglich – in einer Region, die immer häufiger von Dürre betroffen ist. Gleichzeitig müssen Bauern ihre Felder trocknen lassen, weil das Wasser fehlt. „Das ist ein Verteilungsskandal“, sagt Landwirt Luigi Conti aus Desenzano. „Wir produzieren Lebensmittel – und bekommen das Wasser abgedreht, während Pools befüllt und Golfplätze bewässert werden.“

Auch der Wohnungsmarkt ist explodiert: Immer mehr Immobilien werden als Ferienwohnungen aufgekauft, für Einheimische bleiben nur steigende Mieten und Verdrängung. Junge Familien wandern ab, Dörfer verlieren ihre Identität. „Wir erleben eine schleichende Enteignung“, warnt Elena Rossi vom Verein Vivere il Lago. „Die Gemeinden verkaufen ihre Seele – für touristische Einnahmen, von denen nur wenige profitieren.“

Besonders brisant: Viele Gemeinden leben finanziell vom Tourismus, wollen sich deshalb nicht mit der Branche anlegen. Bürgermeister verweisen auf Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und wirtschaftliche Abhängigkeit. Doch aus der Bevölkerung wird der Ruf nach einer echten Tourismus-Strategie immer lauter.

Gefordert werden u.a. Obergrenzen für Besucherzahlen, ein Verbot von neuen Großhotels, höhere Abgaben für Zweitwohnungen und strengere Umweltauflagen für Tourismusbetriebe. In einigen Orten wie Limone oder Torbole denken Bürgerinitiativen sogar über Sommer-Sperren für Tagestouristen nach – ähnlich wie in Venedig.

Doch bislang passiert wenig. Die Landespolitik in Trient und Verona bremst, die Hotellerie-Lobby blockiert – und der Sommer 2025 wird schon jetzt als der bislang heißeste und vollste aller Zeiten prognostiziert.

Fazit: Der Gardasee droht, an seinem eigenen Erfolg zu ersticken. Was einst mediterrane Sehnsuchtsregion war, ist heute ein Mahnmal für die Schattenseiten des Massentourismus. Die Menschen vor Ort wollen ihre Heimat zurück – bevor sie endgültig verloren ist.