+++ Erstmals seit 2015! Über 3 Millionen Arbeitslose in Deutschland +++

Deutschland im Job-Schock: Zum ersten Mal seit zehn Jahren ist die Zahl der Arbeitslosen wieder auf über drei Millionen gestiegen! Die Bundesagentur für Arbeit meldete am Donnerstag einen Anstieg auf exakt 3.023.000 Menschen ohne Job – ein düsterer Rekord, den es zuletzt 2015 gegeben hatte.

Besonders alarmierend: Der Aufwärtstrend scheint ungebrochen! Experten warnen vor einem sich zuspitzenden Negativstrudel aus Rezession, Fachkräftemangel und wirtschaftlicher Unsicherheit. Schon jetzt trifft es nicht nur Langzeitarbeitslose – immer mehr Menschen mit guter Ausbildung und Berufserfahrung finden sich plötzlich in der Warteschleife des Jobcenters wieder.

Ursachen vielfältig – aber auch politisch brisant

Wirtschaftsexperten machen gleich mehrere Gründe aus: Die schwächelnde Konjunktur, gestiegene Energiepreise, globale Krisen – aber auch eine zunehmende Verunsicherung durch politische Rahmenbedingungen. Unternehmer klagen über Bürokratie, hohe Lohnnebenkosten und mangelnde Planungssicherheit. „Wir können kaum noch investieren, geschweige denn einstellen“, sagt ein Mittelständler aus Baden-Württemberg.

Gleichzeitig sorgt die wachsende Zahl von Zuwanderern und Geflüchteten für Spannungen auf dem Arbeitsmarkt. Zwar gebe es viele offene Stellen – doch die Qualifikationen passen oft nicht, kritisieren Branchenvertreter.

Bürgergeld-Debatte flammt erneut auf

Mit der steigenden Arbeitslosenzahl ist auch die Debatte um das Bürgergeld neu entfacht. Kritiker werfen der Ampelregierung vor, Anreize zur Arbeitsaufnahme zu schwächen. „Wer arbeiten will, wird bestraft – wer nicht arbeiten will, wird belohnt“, heißt es aus der Opposition.

Ein Blick zurück – und nach vorn

2015 war das letzte Jahr mit über drei Millionen Arbeitslosen – damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Zehn Jahre später steht Deutschland erneut an einem arbeitsmarktpolitischen Wendepunkt.

Die große Frage: Wie viele werden es noch? Und wie lange bleibt der Aufwärtstrend ungebrochen?

Fest steht: Die Zahl von drei Millionen Arbeitslosen ist nicht nur eine Statistik. Sie ist ein Alarmsignal. Ein Weckruf. Und für viele Betroffene ein ganz persönliches Drama.