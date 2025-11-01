ES GEHT WIEDER LOS! „Labor-Affen fliehen – Gefahr auf vier Pfoten!“

US-Bundesstaat Mississippi: Schock-Unfall in den USA – infizierte Affen entkommen Transport-Lkw!

Ein bizarrer und beängstigender Vorfall erschüttert derzeit die USA – und sorgt international für Aufsehen: In einem Lastwagenunfall in einem ländlichen Gebiet kam es zu einem biologischen Zwischenfall, der an einen Katastrophenfilm erinnert. Mehrere Labor-Affen, die mit gefährlichen Viren infiziert waren, konnten aus dem verunglückten Transportfahrzeug fliehen – darunter Tiere mit bekannten Erregern wie Chlamydien, Herpesviren und sogar SARS-CoV-2. Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen: Affen sprangen panisch aus Käfigen, flohen in Wälder, während Behörden versuchten, das Gebiet abzusperren. Die Sorge: ein unkontrollierbarer Infektionsherd in der freien Wildbahn.

Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier – Behörden in Alarmbereitschaft

Laut Angaben der Gesundheitsbehörden dienten die Affen der medizinischen Forschung und waren mit verschiedenen Krankheitserregern beimpft oder infiziert – unter streng kontrollierten Laborbedingungen. Dass sie nun ungeschützt in die Umwelt gelangten, gilt als massiver Sicherheitsverstoß. Experten warnen eindringlich vor direktem Kontakt mit den Tieren. Bereits ein Kratzer könne zur Übertragung führen. Besonders kritisch: Die Kombination aus Corona-Viren und sexuell übertragbaren Krankheiten macht die Situation komplex und potenziell gefährlich. Die Behörden starteten umgehend eine Suchaktion – doch mehrere Tiere bleiben bislang verschwunden.

Pannenserie wirft Fragen auf – Zündstoff für neue Labor-Debatte

Dieser Vorfall ist nicht nur biologisch, sondern auch politisch explosiv. Immer wieder geraten Transporte von Labortieren wegen Sicherheitslücken und mangelnder Kontrollen in die Kritik – diesmal mit potenziell verheerenden Folgen. Tierschützer sprechen von „krimineller Fahrlässigkeit“, während Verschwörungstheoretiker bereits das nächste „Laborleck“ wittern. Der Vorfall entfacht erneut die Debatte über tierische Testmodelle in der Forschung, den Umgang mit Hochrisikostoffen und die Verantwortung staatlicher Einrichtungen. Die zentrale Frage: Wie konnte so etwas überhaupt passieren – und was, wenn es das nächste Mal mitten in einer Großstadt geschieht?