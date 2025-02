Billionen von Dollar wurden ohne angemessene Aufsicht oder Rechenschaftspflicht gedruckt und zugewiesen, was zu weit verbreiteten Bedenken darüber führte, wohin das Geld ging und wer davon profitierte.

Die Regierung soll ohne angemessene Kontrollen und Gegengewichte gearbeitet haben, was einen umfangreichen Missbrauch von Mitteln für verschiedene Systeme ermöglichte, darunter Stellvertreterkriege, Rettungsaktionen und die Finanzierung umstrittener Forschung.

Während Trump versucht, wichtige Regierungsbehörden zu überholen und die Republikaner die Mehrheitskontrolle im Kongress gewinnen, besteht eine dringende Nachfrage nach umfassenden Untersuchungen und Audits, wobei der Schwerpunkt auf den Finanzbeziehungen der Biden-Regierung liegt.

Über finanzielles Missmanagement hinaus gibt es Vorwürfe der Beteiligung an illegalen Aktivitäten wie Menschenhandel, Drogenhandel und Missbrauch von Mitteln für den Klimawandel, die eine gründliche Prüfung dieser Themen erfordern.

Wie nie zuvor in der Geschichte hatte das Biden-Regime Billionen von Dollar gedruckt, die einfach verschwanden, mit absolut null Rechenschaftspflicht. In den letzten vier Jahren gab es überhaupt keine Kontrollen und Gegengewichte, und Milliarden und Billionen von Dollar wurden auf der ganzen Welt für Stellvertreterkriege, Rettungsaktionen, gefälschte grüne Unternehmen, Covid-Plandemic-Programme, Finanzierung von Biowaffenforschung, Waffenhandel, Drogenhandel, Menschenhandel und mehr geschickt.

Es gab keine Agenturen, die das von Obama geführte korrupte Biden-Regime untersuchen, und es scheint, dass jeder korrupte Politiker und Globalist seine Hände tief in dem Geldtopf hatte, den die amerikanische Regierung täglich füllte und entleerte. Es heißt Dark Money und muss „aufgeleuchtet“ werden.

Jetzt ist Amerika über 35 Billionen Dollar verschuldet und Trump muss versuchen, Amerika vor einer finanziellen und wirtschaftlichen Apokalypse zu retten. Wohin ist das ganze Geld gegangen? Wer hat es? Kann es verfolgt und verfolgt werden?

Jetzt, da Trump das DOJ, FBI, CIA, FDA, CDC, DHS und andere 3-Buchstaben-Agenturen überholt und die Republikaner endlich eine Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat haben, sollten einige legitime Untersuchungen und AUDITS stattfinden, die sofort beginnen, insbesondere der korrupten Kohorten des Biden-Regimes. Hier sind die Hauptbedenken:

Insiderhandel (denken Sie besonders an Nancy Pelosi hier)

Offshore-Konten

Shell-Unternehmen

Der militärindustrielle Komplex und der Stellvertreterkrieg in der Ukraine

Der Pharma-Industriekomplex und die Covid-19 PLANDEMIC-Betrügereien

Das „Klimawandel“-Ponzi-System und die FAKE „grünen“ Unternehmen

Verwenden Sie Wetterwaffen und Energiewaffen, um Städte und Gemeinden zu zerstören, um Ressourcen und Land zu stehlen, um sich auf 15-minütige intelligente Städte vorzubereiten

Zusammenarbeit mit mexikanischen und chinesischen Kartellen, um Fentanyl, Kokain und Heroin in die Vereinigten Staaten zu importieren

Der Gouverneur von Arizona, Hobbs, der 2020 die Wahl von Kari Lake gestohlen hat, sieht sich einer neuen Prüfung gegenüber, nachdem 339 Millionen Dollar aus dem Staatshaushalt verschwunden sind

Die Gouverneurin von Arizona, Katie Hobbs, sieht sich erneuter Prüfung und Kritik ausgesetzt, nachdem 339 Millionen Dollar auf mysteriöse Weise aus dem Staatshaushalt verschwunden sind. Der Vorfall hat zu Forderungen nach einer Untersuchung geführt und Bedenken hinsichtlich eines möglichen finanziellen Missmanagements innerhalb ihrer Regierung geäußert.

Die Kontroverse brach am Donnerstag aus, als der Abgeordnete Alex Kolodin einen Brief an Hobbs‘ Büro schickte, in dem er das plötzliche Verschwinden der bedeutenden Summe hervorhob. Der Brief vermerkte den Zeitpunkt und die mögliche Verbindung zu früheren Kontroversen mit Hobbs, einschließlich Vorwürfen von Pay-for-Play-Schemata und fragwürdigen Vertragsentscheidungen.

Hobbs‘ Haushaltsdirektor, dessen Identität nicht öffentlich bekannt gegeben wurde, trat unter mysteriösen Umständen zurück, was zu Spekulationen und Forderungen nach Transparenz führte. Der abrupte Abgang trägt zu der wachsenden Liste von Kontroversen um Hobbs seit ihrer Amtseinführung im Jahr 2023 bei.

Kolodins Brief bezog sich ausdrücklich auf frühere Untersuchungen zu Hobbs‘ Eröffnungsfonds, der auf mögliche Quid-Pro-quo-Vereinbarungen hin untersucht wurde. Der Fonds, der 400.000 Dollar von einem Unternehmen aufgebracht hat, das später staatliche Verträge im Wert von Millionen erhält, hat bereits die Aufmerksamkeit von Strafverfolgungsbehörden und Gesetzesermittlern auf sich gezogen.

Der ehemalige Generalstaatsanwalt von Arizona, Terry Goddard, ein Demokrat, stimmte zu, dass die Strafverfolgungsbehörden die aktuelle Situation untersuchen sollten, und betonte die Notwendigkeit von Transparenz. Der derzeitige demokratische Generalstaatsanwalt und der republikanische Staatsanwalt von Maricopa County haben beide Ermittlungen gegen das offensichtliche Pay-for-Play-Programm eingeleitet, an dem Hobbs‘ Eröffnungsfonds beteiligt ist.

Diese jüngste Kontroverse kommt inmitten einer Reihe von Finanzskandalen, die die Regierung von Hobbs betreffen. In einem früheren Fall vergab Hobbs‘ Office of Tourism einen Vertrag über 700.000 Dollar, um ein staatliches Logo an ein Unternehmen mit Verbindungen zum Direktor der Agentur zu erstellen, was zu Vorwürfen der Unangemessenheit führte. Staatssenator Jake Hoffman war besonders kritisch und beschuldigte Hobbs, ihr Amt auszunutzen und gegen das Gesetz zu verstoßen.

Die wiederholten finanziellen Kontroversen haben erhebliche Fragen über Hobbs‘ Fähigkeit aufgeworfen, die Staatsfinanzen zu verwalten und das Vertrauen der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wird das Büro des Gouverneurs unter erhöhtem Druck stehen, klare Antworten zu geben und Rechenschaftspflicht zu demonstrieren.

Stimmen Sie Ihre Betrugsfrequenz auf Censored.news ein, um Wahrheitsnachrichten über den Widerstand gegen die von den Demokraten geführte Regierungsaggression zu erhalten, die wir jetzt täglich sehen.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

TheGatewayPundit.com

GAO.gov

Natürliche Nachrichten.com

newstarget.com