ESC-Eklat! Länder sagen Teilnahme ab – Streit um Israel spaltet Europa

Der große europäische Musikwettbewerb steht schon Monate vor dem ersten Ton unter heftigem Streit. Die Entscheidung der Veranstalter, Israel trotz massiver Proteste antreten zu lassen, hat eine Welle politischer Reaktionen ausgelöst. Mehrere Länder kündigten an, dem Spektakel den Rücken zu kehren und ihre Künstler nicht auf die Bühne zu schicken. Was eigentlich ein Fest der Musik und Einheit sein sollte, wird nun zum Symbol politischer Zerrissenheit. Während Fans in sozialen Medien ihre Meinung äußern, überschlagen sich Politiker, Künstler und Zuschauer mit Kommentaren – die Bühne des ESC ist längst zu einem Schauplatz moralischer Debatten geworden.

In den jeweiligen Hauptstädten wurde die Entscheidung, der Veranstaltung fernzubleiben, unterschiedlich aufgenommen. In den einen überwiegt Stolz auf ein klares Zeichen, in den anderen empörung über die Politisierung des Wettbewerbs. Kulturvertreter betonen, Musik dürfe nicht durch Kriege, Konflikte oder diplomatische Spannungen ausgebremst werden, doch viele sehen genau das nun geschehen. Künstler, die monatelang an ihren Beiträgen gearbeitet haben, zeigen sich enttäuscht, während Fans der aussteigenden Länder zwischen Verständnis und Frust schwanken. In Talkshows, auf Bühnen und online brodelt die Diskussion – der ESC hat sich endgültig vom reinen Musikfest zum Spiegel politischer Machtspiele gewandelt.

In Israel selbst wird die Entscheidung der ESC-Organisatoren mit Genugtuung aufgenommen. Offizielle Vertreter sprechen von einem Sieg der Offenheit und des kulturellen Dialogs, Kritiker dagegen von Ignoranz gegenüber den anhaltenden Spannungen in der Region. Hinter den Kulissen wächst der Druck auf die verbleibenden Teilnehmer, Stellung zu beziehen – bleiben sie beim Wettbewerb oder schließen sie sich dem Boykott an? Klar ist schon jetzt: Dieser ESC wird nicht wegen seiner Lieder, sondern wegen seiner Entscheidungen in Erinnerung bleiben. Ein Ereignis, das Europa spaltet wie selten zuvor und die Frage aufwirft, ob Musik wirklich noch unpolitisch sein kann.