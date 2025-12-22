EU-Pensionen vor dem Kollaps! Jetzt sollen wir zahlen!

Brüssel – Es wird teuer für Europas Steuerzahler! Der Pensionsfonds für ehemalige EU-Abgeordnete steht kurz vor dem finanziellen Zusammenbruch – und ausgerechnet die Bürgerinnen und Bürger sollen nun die Rechnung begleichen. Während in vielen Ländern über Rentenalter und Altersarmut gestritten wird, droht in Brüssel ein exklusiver Politiker-Rentenclub das große Geld zu verschlingen.

Die Ursache liegt tief im System: Der alte Abgeordnetenfonds, längst geschlossen und vergessen geglaubt, hat sich über die Jahre zu einem Fass ohne Boden entwickelt. Die Ansprüche der ehemaligen Volksvertreter übersteigen längst das, was im Topf liegt. Jetzt diskutiert man in den EU-Gremien, wie der drohende Bankrott abgewendet werden kann – doch eines ist offenbar schon entschieden: Bezahlen sollen alle, die ohnehin schon genug Steuern stemmen.

Für viele Bürger ist das ein Skandal! Während normale Arbeitnehmer um jeden Cent Rente kämpfen, würden sich die früheren EU-Politiker ihre Privilegien weiter sichern – auf Kosten der Steuerzahler. Kritiker verlangen endlich Transparenz, Kontrolle und ein Ende dieser luxusgepflegten Sonderpensionen. Doch in den Fluren des Brüsseler Machtzentrums herrscht weiter Schweigen. Nur eins ist sicher: Die nächste europäische Rechnung landet wieder bei uns.