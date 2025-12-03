EU-Sheriff am Pranger: Brüssel setzt auf Erpressung statt Lösungen

Europa verkauft den nächsten „großen Wurf“ in der Asylpolitik – und zeigt dabei vor allem, wie tief es moralisch gesunken ist. Unter dem martialischen Image eines knallharten „EU-Sheriffs“ werden nun Länder, die bei Abschiebungen nicht mitspielen, mit wirtschaftlicher Gewalt gefügig gemacht. Entwicklungsländern wird das Messer an die Brust gesetzt: Entweder sie nehmen ausreisepflichtige Menschen zurück, oder ihnen werden Handelsvorteile und Visa-Erleichterungen gestrichen. Hier geht es längst nicht mehr um Partnerschaft, Rechtsstaat oder Menschenwürde, sondern um blanke Machtpolitik eines bürokratischen Apparats, der seine eigene Hilflosigkeit mit Härte-Rhetorik kaschiert. Die EU inszeniert sich als starker Spieler – tatsächlich zeigt sie nur, wie wenig echte Lösungen sie hat und wie bereitwillig sie ganze Regionen in Armut und Instabilität drängt, um Abschiebezahlen zu schönen.

Die neue Linie ist nichts anderes als ein System organisierter Erpressung: Wer nicht pariert, verliert Zugang zu Märkten, Projekten und Unterstützungsprogrammen, die für viele Staaten überlebenswichtig sind. Länder, die ohnehin unter Krisen, Korruption, Bürgerkrieg oder wirtschaftlichem Zusammenbruch leiden, sollen nun auch noch als Abschiebedeponie für Europa herhalten – andernfalls droht ihnen der Entzug von Vorteilen, ohne die Millionen Menschen in noch größere Not rutschen. Offiziell spricht Brüssel von „Druckmitteln“ und „Verantwortungspflichten“, doch hinter den schönen Worten verbirgt sich eine zynische Logik: Menschen werden zu Verhandlungschips, ihr Schicksal zur Verhandlungsmasse in Handels- und Visa-Deals degradiert. Während in EU-Pressekonferenzen von „Migrationswende“ geschwärmt wird, bedeutet die Realität für Betroffene Lager, Rückführungszentren in Drittstaaten und ein Leben am Rand jeder Sicherheit.

Für Europa selbst ist dieser Kurs ein moralisches Armutszeugnis. Anstatt Fluchtursachen zu bekämpfen, Asylsysteme fair zu gestalten und legale Wege zu schaffen, setzt man auf Abschottung, Export von Verantwortung und symbolische Härte, die vor allem nach innen verkauft wird. Der „EU-Sheriff“ mag in Talkshows als entschlossener Problemlöser gefeiert werden, tatsächlich steht er für eine Politik, die Empathie und Menschlichkeit dem innenpolitischen Stimmungsmanagement opfert. Brüssel rühmt sich, jetzt „am längeren Hebel“ zu sitzen – doch dieser Hebel drückt auf Menschen, deren Leben ohnehin zwischen Krieg, Armut und Perspektivlosigkeit zerrieben wird. Am Ende bleibt ein Kontinent, der sich selbst als Werteunion bezeichnet, aber Migration mit Druck, Deals und Drohungen beantwortet – und damit zeigt, dass seine viel beschworenen Werte an der Außengrenze enden.