EU-WAHNSINN OHNE GRENZEN! VON DER LEYEN WILL KINDER ZU „FREIWILD“ MACHEN – NEUE WOKE-RICHTLINIE TREIBT ELTERN, LEHRER UND EXPERTEN IN DIE VERZWEIFLUNG!

Was sich derzeit in Brüssel abspielt, lässt selbst Kritiker des deutschen Selbstbestimmungsgesetzes fassungslos zurück: Ursula von der Leyen und ihre EU-Kommission planen offenbar eine neue Richtlinie, die Kindern weitreichende Eingriffe in ihre eigene Identität erlauben soll – ohne Einwilligung der Eltern! Unter dem Deckmantel „Toleranz und Diversität“ will Brüssel eine europaweite Reform erzwingen, die Minderjährigen das Recht geben soll, über Geschlecht, Namen und sogar medizinische Eingriffe eigenständig zu entscheiden. Experten warnen: Damit öffnet die EU Tür und Tor für Manipulation, gesellschaftliche Spaltung und den vollständigen Kontrollverlust über das Kindeswohl!

Juristen, Ärzte und Pädagogen schlagen Alarm: Was als „Schutz von Minderheiten“ verkauft wird, könnte sich in Wahrheit als massiver Angriff auf Familien und Kinder entpuppen. Schon jetzt protestieren Verbände in mehreren Mitgliedsstaaten, dass diese Richtlinie Elternrechte faktisch abschafft und staatliche Stellen zur Einmischung in Erziehung und Wertevermittlung ermächtigt. Ein Insider aus dem EU-Parlament spricht gar von einem „Wahnprojekt“, das von radikalen Lobbygruppen vorangetrieben wird, um ein ideologisches Experiment auf Kosten der Jüngsten durchzusetzen. Selbst konservative Abgeordnete berichten von massivem Druck, die Pläne abzunicken – wer Kritik äußert, wird sofort als „rechts“ oder „feindlich gegenüber Vielfalt“ abgestempelt.

Der Skandal könnte sich zu einer der größten gesellschaftlichen Zerreißproben seit Einführung des Euro entwickeln: Während Millionen Eltern in Europa um ihre Erziehungsrechte fürchten, inszeniert sich von der Leyen als moralische Lichtgestalt einer „neuen Generation Europas“. Doch hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf, der das Fundament traditioneller Familienwerte zerstören könnte. Sollte die Richtlinie in dieser Form durchgehen, warnen Beobachter, könnte bald jedes Kind zum Spielball einer politischen Agenda werden – entmündigt, verwirrt und ideologisch umerzogen. Ein Kontinent, der einst die Familie als Kern seiner Kultur verstand, droht im Strudel des „woken Wahns“ endgültig seine Zukunft zu verlieren.