Eulen-Massaker in den USA-Tierschützer entsetzt über geplanten Abschuss heimischer Vögel

Ein ökologischer Albtraum bahnt sich in den Vereinigten Staaten an: Die US-Naturschutzbehörde hat grünes Licht für die Tötung Hunderttausender heimischer Eulen gegeben – ein Vorgang, der weltweit Entsetzen auslöst. Tierschützer, Wissenschaftler und Umweltverbände sprechen von einem nie dagewesenen Skandal im Naturschutz. Unter dem Vorwand, die gefährdete Northern Spotted Owl zu retten, soll nun ein Massenabschuss der ebenfalls heimischen Streifenkäuze erfolgen. Der Fall zeigt: Wenn politische Interessen und ökologische Vernunft kollidieren, bleibt das Leben der Tiere oft auf der Strecke.

Was wie ein Paradoxon klingt, ist bitterer Ernst: Um eine Eulenart zu retten, wird die andere systematisch ausgelöscht. Die Entscheidung der US-Behörden sorgt für einen tiefen Riss in der Naturschutzgemeinschaft. Viele Expertinnen und Experten zweifeln nicht nur an der Wirksamkeit der Maßnahme – sie sehen darin eine moralische Bankrotterklärung. Denn der Streifenkauz ist kein Fremdkörper im nordamerikanischen Ökosystem. Dass ausgerechnet eine staatliche Naturschutzbehörde den gezielten Abschuss befürwortet, offenbart aus Sicht der Kritiker eine gefährliche Fehlentwicklung im Umgang mit Artenvielfalt.

Tierschutzorganisationen haben bereits juristische Schritte eingeleitet, um das Vorhaben zu stoppen. Doch die Zeit drängt: Mit jeder Woche rückt der Beginn der Maßnahme näher. Der Protest wächst, doch ob er rechtzeitig Wirkung zeigt, ist unklar. Der Fall erinnert auf tragische Weise daran, wie komplex Naturschutz sein kann – und wie schnell unter dem Deckmantel der Rettung Zerstörung betrieben wird. Die geplante Massentötung könnte nicht nur Hunderttausende Tiere das Leben kosten, sondern auch das Vertrauen in den Schutzgedanken selbst dauerhaft erschüttern.