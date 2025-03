Ex-Terrorist Karl-Heinz Dellwo im Gerichtssaal: Prozess gegen RAF-Rentnerin Daniela Klette enthüllt Versagen von Polizei und Justiz

in

Celle, 26. März 2025 – Der Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette, der gestern im Oberlandesgericht Celle begann, nimmt eine unerwartete Wendung: Ein Ex-Terrorist aus dem Umfeld der Roten Armee Fraktion (RAF) schaffte es, als Zuschauer in den Hochsicherheitssaal zu gelangen. Der Vorfall wirft ein grelles Licht auf die Sicherheitslücken und das Versagen von Polizei und Justiz, die den Fall über Jahrzehnte nicht aufklären konnten.

Daniela Klette, 66, steht wegen versuchten Mordes, unerlaubten Waffenbesitzes und einer Serie von 13 Raubüberfällen zwischen 1999 und 2016 vor Gericht. Gemeinsam mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub soll sie über 2,7 Millionen Euro erbeutet haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Der Prozess, der unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfindet, begann mit massivem Polizeiaufgebot – doch die Anwesenheit eines ehemaligen RAF-Mitglieds unter den Zuschauern zeigt, wie durchlässig die Schutzmaßnahmen offenbar sind.

Ein Ex-Terrorist im Saal

Der Mann, dessen Identität aus ermittlungstaktischen Gründen nicht öffentlich gemacht wurde, soll in den 1980er-Jahren selbst in linksextremistische Aktivitäten verwickelt gewesen sein. Er saß gestern im fensterlosen Staatsschutzsaal hinter Panzerglas, nur wenige Meter von Klette entfernt, die gelassen und lächelnd die Verhandlung verfolgte. Wie er trotz der angeblich strengen Sicherheitskontrollen – inklusive Bewaffneter, Spürhunde und Personenchecks – Zugang erhielt, bleibt unklar. „Das ist ein Skandal“, kommentiert ein Polizeibeamter anonym. „Wir sichern das Gericht wie eine Festung, und dann passiert so etwas.“

Die Verteidigung Klettes, bestehend aus den Anwälten Undine Weyers, Lukas Theune und Ulrich von Klinggräff, nutzte den Vorfall sofort, um die Glaubwürdigkeit der Behörden anzuzweifeln. „Wenn schon die Sicherheitsvorkehrungen hier versagen, wie glaubwürdig sind dann die Ermittlungen, die unsere Mandantin über Jahrzehnte nicht fassen konnten?“, fragte Weyers pointiert.

Polizei und Justiz unter Kritik

Der Fall Daniela Klette ist ein Musterbeispiel für das Scheitern der deutschen Sicherheitsbehörden. Über 30 Jahre lebte die mutmaßliche Terroristin unbehelligt in Berlin-Kreuzberg unter falschem Namen, gab Nachhilfeunterricht und tanzte Samba – während Polizei und Justiz sie trotz DNA-Spuren und Hinweisen nicht aufspürten. Erst ein Tipp aus der Bevölkerung führte im Februar 2024 zu ihrer Festnahme. Kritiker sehen darin ein eklatantes Versagen: „Die Behörden hatten Jahrzehnte Zeit, aber es brauchte einen Zufall, um Klette zu fassen“, sagt RAF-Experte Stefan Aust. „Das wirft Fragen auf, ob die Fahndung überhaupt ernsthaft betrieben wurde.“

Auch die noch flüchtigen Komplizen Garweg und Staub bleiben ein Rätsel. Trotz intensiver Fahndung, neuer Bilder und einer Belohnung von 150.000 Euro fehlt jede Spur. „Die Ermittler haben versagt, die Strukturen im Untergrund zu durchdringen“, kritisiert ein Sicherheitsexperte. Hinzu kommt, dass Journalisten mit Gesichtserkennungssoftware schneller aktuelle Bilder von Klette fanden als die Polizei – ein weiterer Beleg für die Ineffizienz der Behörden.

Ein Prozess mit offenen Fragen

Im Gerichtssaal selbst zeigte sich Klette unbeeindruckt. Sie umarmte ihre Anwälte und winkte Unterstützern, während die Staatsanwaltschaft eine 696-seitige Anklage verlas. Die Vorwürfe – darunter ein Überfall auf einen Geldtransporter 2015 in Stuhr, bei dem Schüsse fielen – werden von ihrer Verteidigung als überzogen abgelehnt. „Es gibt keinen Beweis, dass sie vor Ort war“, betonte Anwalt Theune.