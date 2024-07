Explosion in einer Asylbewerberunterkunft! Zwei Polizeibeamte schwer verletzt, eine tote Person gefunden!

Am 08.07.2024 kam es in den Mittagsstunden zu einer Explosion und einem anschließenden Brand in der Asylbewerberunterkunft Bremer Straße 72B in 21244 Buchholz in der Nordheide.Für nähere Informationen zum Ursprungssachverhalt verweisen wir auf die erste Pressemitteilung “Erstmeldung zu Brand nach einer Explosion in einer Asylbewerberunterkunft im Landkreis Harburg – Mehrere verletzte Personen”.Die Lösch- und Rettungsarbeiten vor Ort sind nunmehr abgeschlossen. Insgesamt wurden 20 Personen verletzt, eine davon schwer. Unter den Verletzten sind der eingesetzte Polizeivollzugsbeamte und die Polizeivollzugsbeamtin, ein Mitarbeiter der Unterkunft sowie mehrere Bewohnerinnen und Bewohner. Eine Person wurde tot geborgen, sie ist noch nicht identifiziert. Sobald der Brandort die Aufnahme von Ermittlungstätigkeiten zulässt, wird eine detaillierte Spurensicherung und Brandursachenermittlung erfolgen.