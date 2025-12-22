Explosion mitten in Moskau! Russen-General in die Luft gejagt!

Moskau bebt – ein Anschlag erschüttert das Machtzentrum des Kremls! Mitten in den morgendlichen Straßen der russischen Hauptstadt zerriss eine gewaltige Explosion die Stille. Augenzeugen berichten von einem Feuerball, der plötzlich aus einem schwarzen Dienstwagen schoss. Drinnen: General Fanil Sarwarow, einer der einflussreichsten Militärstrategen Russlands – tot auf der Stelle! Die Behörden sperrten das Gebiet weiträumig ab, Ermittler in schwarzen Uniformen sicherten Spuren, während dichter Rauch noch über den Dächern hing.

Nach ersten Erkenntnissen war der Sprengsatz unter dem Auto des Generals angebracht – präzise und professionell. Russische Quellen sprechen von einer gezielten Tat, möglicherweise ausgelöst, als Sarwarow die Bremse betätigte. In Moskauer Telegram-Kanälen überschlagen sich die Spekulationen: Ein Angriff des ukrainischen Geheimdienstes? Eine interne Abrechnung? Der Kreml hält sich bedeckt, doch im Hintergrund brodelt es gewaltig. Sondereinheiten des Inlandsgeheimdienstes sollen alle Kontakte des Generals überprüft haben – auch solche, die in die höchsten militärischen Kreise führen.

Sarwarow war kein Unbekannter: Über Jahre galt er als Architekt russischer Offensivstrategien, ein Mann mit eiserner Disziplin und dem Ruf, jeden Befehl kompromisslos umzusetzen. Veteran der Kriege in Tschetschenien und Syrien, mehrfach ausgezeichnet mit den höchsten Orden des Landes – nun endete seine Karriere in einem Flammenmeer. In den sozialen Netzwerken sprechen viele Russen von einem Schockmoment – ein Symbol für die wachsenden Spannungen im Inneren der russischen Macht. Während offizielle Stellen schweigen, fragen sich Millionen: Wer steckt hinter dem tödlichen Anschlag – und wer wird der Nächste sein?