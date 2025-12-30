Explosion-Schock am Bodensee!Silvester-Vorbereitung endet in Inferno – Mann kämpft nach Feuerwerks-Drama um sein Augenlicht!

Frickingen – Es sollte nur ein letzter Testlauf vor dem großen Jahresfinale werden – doch der Traum vom perfekten Silvester-Feuerwerk verwandelte sich in Sekunden in einen Albtraum. In einer Lagerhalle im Ortsteil Altheim kam es am Montagabend zu einer heftigen Detonation. Mitten in den Vorbereitungen auf die bunte Funken-Show explodierte eine Kugelbombe – direkt in den Händen des Veranstalters. Sekunden später: Chaos, Rauch, Panik. Funken schossen durch die Halle, während Mitarbeiter um ihr Leben rannten. Einer von ihnen, der Inhaber selbst, wurde schwer am Auge getroffen.

Zeugen berichten von einem regelrechten Feuerball, der durch das Gebäude jagte. „Es war wie ein Kriegsgebiet!“, schildert ein schockierter Anwohner. Die Luft vibrierte, die Fenster klirrten, und der Geruch von verbranntem Pulver lag über dem ganzen Viertel. Noch bevor die Feuerwehr anrückte, kämpften Kollegen verzweifelt gegen das lodernde Inferno, zogen Kisten voller Sprengkörper ins Freie, um Schlimmeres zu verhindern. Doch selbst dort explodierte erneut eine Kugelbombe – ihre Funken setzten den Balkon eines nahen Wohnhauses in Brand. Nur durch das schnelle Eingreifen von Anwohnern konnte ein offener Flammensturm verhindert werden.

Inzwischen ermittelt die Polizei mit Hochdruck. Was trieb den erfahrenen Feuerwerker dazu, so kurz vor Silvester an den gefährlichen Sprengkörpern zu hantieren? War es ein technischer Defekt, ein Moment der Unachtsamkeit – oder pure Fahrlässigkeit? Die Ermittler suchen nach Antworten, während der verletzte Mann in einer Spezialklinik um sein Augenlicht kämpft. Zurück bleibt eine Gemeinde zwischen Entsetzen und Fassungslosigkeit – kurz vor dem Jahreswechsel, der nun für viele am Bodensee ein Stück Unschuld verloren hat.