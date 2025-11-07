EXPLOSION UM 5 UHR – ANSCHLAG AUF WOHNHAUS!

Mitten in der Nacht zerreißt ein Knall die Stille. Steinbach, sonst ein beschaulicher Ort im Vordertaunus, wurde am frühen Freitagmorgen von einer gewaltigen Detonation erschüttert. Ziel: Ein Mehrfamilienhaus im Hessenring. Der Eingangsbereich liegt in Trümmern, Fensterscheiben zerborsten, Trümmerteile flogen meterweit durch die Straße. Entsetzen bei den Anwohnern – viele standen noch im Schlafanzug auf der Straße, während Polizei und Feuerwehr den Tatort absicherten. Die Ermittler sind sich sicher: Es war kein Unfall – es war ein Anschlag.

Die Frage nach dem „Warum“ bleibt ungeklärt. Die Hintergründe sind bislang nebulös, doch der gezielte Einsatz von Sprengstoff deutet auf eine klare Absicht hin. Wen oder was wollten die Täter treffen? Gab es ein konkretes Ziel – oder war es ein Zeichen der Einschüchterung? Die Polizei schweigt über Details, die Spurensicherung arbeitet mit Hochdruck. In Steinbach breitet sich währenddessen eine Mischung aus Angst und Wut aus: „So etwas kennt man nur aus dem Fernsehen – nicht aus unserer Stadt“, sagt ein schockierter Anwohner.

Die Idylle ist zerstört – das Vertrauen gleich mit. Der Anschlag hat nicht nur Beton gesprengt, sondern auch das Sicherheitsgefühl der Menschen in der Region. In einem Ort, der bislang für Ruhe, Wohlstand und Nachbarschaft stand, herrscht nun Nervosität. Wer steckt hinter dieser Tat? Und vor allem: Könnte es wieder passieren? Solange keine Antworten kommen, bleibt Steinbach ein Ort zwischen Ruinen und Ratlosigkeit – und die Angst zieht mit jedem Abend früher in die Häuser ein.