EXPLOSIONS-HORROR IN CASTEL D’AZZANO! DREI BRÜDER SPRENGEN IHR HAUS BEI RÄUMUNG IN DIE LUFT – DREI CARABINIERI TOT, 15 VERLETZT – STAATSANWALT SPRICHT VON MASSAKER!

Ein unfassbares Blut- und Feuerdrama erschüttert Italien: In Castel d’Azzano bei Verona haben drei Brüder ihr eigenes Haus in die Luft gesprengt – genau in dem Moment, als Carabinieri und Einsatzkräfte anrückten, um eine Räumung durchzuführen! Was als Routineeinsatz begann, endete in einer Explosion von apokalyptischem Ausmaß. Das Gebäude wurde vollständig zerstört, Trümmer flogen Hunderte Meter weit, Fensterscheiben splitterten, Autos gingen in Flammen auf. Drei Carabinieri kamen bei dem Anschlag ums Leben, 15 weitere Menschen wurden verletzt, darunter Anwohner, Rettungskräfte und Passanten. Zeugen berichten von einem ohrenbetäubenden Knall, gefolgt von einer Druckwelle, die ganze Straßenzüge erschütterte. Italien steht unter Schock – und die Staatsanwaltschaft spricht inzwischen vom Verdacht des vorsätzlichen Mordes und prüft sogar den Tatbestand eines Massakers.

Erste Ermittlungen zeichnen ein Bild purer Verzweiflung, aber auch brutaler Kaltblütigkeit. Die drei Brüder, die seit Jahren im Streit mit den Behörden standen, sollen den Einsatz gezielt vorbereitet haben. Gasflaschen, Benzinkanister und Zündvorrichtungen – alles deutet darauf hin, dass sie eine Explosion geplant und kalkuliert hatten, um sich der Räumung mit Gewalt zu entziehen. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer „mörderischen Falle“, in die die Carabinieri bewusst gelockt worden seien. In der kleinen Gemeinde Castel d’Azzano herrschen Entsetzen und Wut. „Das war kein Akt der Verzweiflung – das war ein Anschlag!“, sagt ein Anwohner fassungslos. Überreste des Hauses liegen wie ein Trümmerfeld inmitten der friedlichen Wohngegend, der beißende Geruch von Gas und Rauch hängt noch immer in der Luft. Rettungsteams arbeiteten die ganze Nacht durch, um Verschüttete zu bergen, während Ermittler versuchten, die Tat bis ins Detail zu rekonstruieren.

Italien trauert – und fordert Antworten. Wie konnte es so weit kommen? Warum wurden die Brüder nicht rechtzeitig überwacht, obwohl sie laut Nachbarn mehrfach mit Gewalt gedroht hatten? Und warum wurde ein derart riskanter Einsatz ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt? Politiker, Gewerkschaften und Sicherheitsbehörden liefern sich gegenseitig Schuldzuweisungen, während Familien der Opfer verzweifelt um Aufklärung bitten. Staatsanwalt Marco Dell’Aquila kündigte an, die Tat mit aller Härte zu verfolgen: „Wir bewerten ein Massaker – ein Angriff auf den Staat selbst.“ Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach von einem „tragischen Angriff auf die Ordnungskräfte unseres Landes“. Doch hinter den politischen Floskeln bleibt die nackte Wahrheit: Drei Beamte sind tot, weil sie ihren Dienst taten – Opfer einer Gesellschaft, in der Wut, Frust und Gewalt immer häufiger in blanken Terror umschlagen. Castel d’Azzano wird nie wieder sein wie zuvor – dieser Ort ist nun Symbol eines Landes, das vor seinen eigenen Abgründen steht.