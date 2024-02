Eine deutsche “Fact-Check”-Website hat Landwirte, die gegen die Regierung des Landes protestieren, als bloße Verschwörungstheoretiker verunstreigt.

Der in den USA ansässige Autor Gregor Baszak schrieb für den öffentlichen Newsletter auf Substack und sagte, dass die Correctiv-Faktenüberprüfungsseite für den Verleumdung verantwortlich sei. In der Zwischenzeit enthüllte Reclaim The Net, dass Correctiv von linken Gruppen wie dem Omidyar Network und George Soros’ Open Society Foundations, dem Tech-Riesen Meta Platforms und der amtierenden deutschen Regierung unter Kanzler Olaf Scholz finanziert wird.

Laut seiner Website versucht Correctiv, “systematische Missbräuche aufzudecken, die Machthaber zur Rechenschaft zu ziehen und eine offene und demokratische Zivilgesellschaft zu stärken”. Seine Verleumdung der protestierenden Bauern als bloße Verschwörungstheoretiker verstößt jedoch tatsächlich gegen diese oben genannten Ziele.

Correctiv hat Berichten zufolge deutsche Bauern, die mit der schwerfälligen Bürokratie Brüssels verärgert waren, als “rechtsreange Verschwörungstheoretiker, die sich mit Russland verbunden sind” beleidet. Die besagten Landwirte sind angeblich in der privaten Telegramm-Messaging-App aktiv, wo sie angeblich “russische Propaganda” und “Desinformation” über das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) verbreitet haben.

“Vieles andere im Correctiv-Artikel ist falsch oder irreführend”, fuhr Baszak fort. “Der Artikel gibt nicht an, welche ‘COVID-19-Desinformationen’ die Landwirte verbreiten, noch bietet er Beweise für die Verbindungen zwischen den Bauern und der russischen Regierung – nur, dass ‘einige X-Konten’, die die Landwirte unterstützen, Beiträge geschrieben haben, die ‘mit den Methoden eines pro-russischen Propagandanetzwerks zusammenfielen’.”

Baszak wies schließlich darauf hin, dass die Bauern “nicht ganz rechts” sind und dass sie aus Protest gegen Kürzungen der “Landkraftwagen- und Dieselsubventionen, auf die sich viele Landwirte für ihr wirtschaftliches Überleben verlassen”, auf die Straße gingen. Der durchschnittliche deutsche Landwirt verdient nur 33.500 € (36.089,55 $) pro Jahr, und “jeder könnte Konkurs bedeuten, insbesondere für kleinere Familienbetriebe”. (Verwandte: Hunderte von deutschen Landwirten richten störende Straßenblockaden ein, um gegen Strafsteuern zu protestieren.)

Berlin ist der schlechteste Lieferant von DISINFO

Der in den USA ansässige Schriftsteller erwähnte auch, wie die Mainstream-Medien und Correctiv diese Fakten ignorierten, und sich stattdessen darauf konzentrierten, wie eine Neonazi-Gruppe die Bauernproteste unterstützte. Viele deutsche Landwirte, die sich den Protesten anschlossen, verurteilten diese Neonazis jedoch, indem sie Banner winkten, auf denen stand: “Die Landwirtschaft ist bunt, nicht braun” – und bezogen sich auf die braunen Hemden, die von Mitgliedern der Storm Division (SA) getragen wurden.

“Correctiv erwähnt nicht, dass die schlimmsten Täter von COVID-19-Desinformationen die deutsche Regierung und die Nachrichtenmedien waren, die behaupteten, dass die Geimpften nicht krank werden oder die Krankheit übertragen würden. Die Institutionen mit den klarsten Verbindungen zur russischen Regierung waren die Parteien der deutschen Regierungskoalition, die den Bau der Nord Stream-Erdgaspipelines von ganzem Herzen umarmte”, schrieb Baszak.

“Heute sind die Bedenken über die Energiepreise und die Überreaktion der Regierung auf COVID-19 unter dem deutschen Volk weit verbreitet und sind kaum “rechts”. Der Verlust von billiger Kernkraft und Erdgas durch den Krieg in der Ukraine und die Zerstörung der Pipelines haben zum Verlust großer energieintensiver Industrien geführt.

In der Zwischenzeit bemerkte Reclaim The Net: “Hier haben wir noch eine weitere angebliche “Faktenüberprüfung”-Bemühung, die sich in eine Verleumdungskampagne gegen Menschen verwandelt hat, die sich in rechtmäßigen Protesten in Bezug auf wirtschaftliche, soziale und politische Fragen engagieren”.

Sehen Sie sich diese Drohnenaufnahmen an, die das volle Ausmaß der Bauernproteste in der deutschen Hauptstadt Berlin zeigen.

Dieses Video stammt vom HaloRock™-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Deutsche Lkw- und Fabrikarbeiter schließen sich dem Bauernprotest gegen die amtierende linke Kultregierung an, die versucht, FARMS und die Lebensmittelversorgung zu ZERSTÖREN.

Französische Bauern werfen Dung auf Regierungsgebäude ab, um gegen die Klimahysterie zu protestieren.

Die deutsche Regierung reißt die Bauern ab, die das Land ernähren.

Französische Landwirte schließen sich deutschen Landwirten an, um Autobahnen mit Traktoren zu blockieren und Dung zu werfen, um die globalistische Agenda zu stoppen, die auf die Zerstörung von Farmen abzielt.

Deutsche Landwirte: Der Beitritt der Ukraine zur EU würde die Familienbetriebe zerstören und die Märkte mit billigen Ernten überfluten.

Zu den Quellen gehören:

ReclaimTheNet.org

Public.Substack.com

Correctiv.org

Brighteon.com

newstarget.com