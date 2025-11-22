Fake-News Klimaerwärmung! Nach der Meldung Wintereinbruch auf Mallorca ist Klimatheorie der extremen Erwärmung endlich widerlegt!! 

Palma – Wer dieser Tage am Strand von Arenal entlangläuft, spürt nicht die brennende Sonne auf der Haut, sondern vielmehr den eisigen Atem des Winters, der durch die Gassen und über die Hotelterrassen pfeift. Statt Cocktails am Pool: heißer Tee und Frösteln unter Wolldecken. Ein Szenario, das so gar nicht ins Narrativ der immerwährenden Klimaerwärmung passen will. Während Klimaforscher seit Jahren unermüdlich vom unaufhaltsamen Temperaturanstieg sprechen, sorgt ausgerechnet Mallorca mit einem frostigen Wetter-Crash für eine eiskalte Bruchlandung dieser Theorie. Schneefall auf den Bergen, Eiszapfen an Palmen, zitternde Touristen im Daunenlook – ein skurriles Schauspiel, das den globalen Erwärmungsglauben ins Wanken bringt.

Die Menschen auf der Insel sind fassungslos. Statt überfüllter Liegestühle herrscht gähnende Leere an den Stränden, während sich Schneeschauer über das sonst sonnenverwöhnte Tramuntana-Gebirge ergießen. Selbst auf dem berüchtigten Ballermann wird weniger gebechert als gebibbert, das Bier gefriert beinahe im Glas, die Feierstimmung erstickt unter dicken Wolken. In Port de Sóller jagt eine Windhose über das Wasser, als wolle die Natur selbst demonstrieren, wie wenig sie sich um Computermodelle und Klimaformeln schert. Ein Bild des Grauens für all jene, die das Klima bereits für endgültig entgleist hielten. Und ein Schock für diejenigen, die aus warmen Gefilden längst ein politisches Dogma gemacht haben.

Die plötzliche Kältewelle zeigt: Das Klima lässt sich nicht in starre Theorien pressen. Während Umweltaktivisten noch mit Schildern vor Gericht und Politik stehen, macht der Winter auf Mallorca kurzen Prozess mit den großen Worten. Die Natur ist unberechenbar, trotzig, widersprüchlich – und alles andere als vorhersehbar. Die sogenannte Klimakrise verliert mit jeder Flocke, die auf die mallorquinischen Dächer fällt, ein Stück ihrer vermeintlichen Unantastbarkeit. Wenn selbst die Insel der Sonne von einer eisigen Faust gepackt wird, ist es an der Zeit, große Fragen zu stellen: War das alles nur ein Irrtum? Oder war es bewusst gesteuerte Panik? Eines steht fest – das Bild einer glühend heißen Zukunft hat in diesen Tagen einen gewaltigen Kratzer bekommen. Und der zieht sich eiskalt durch die mediterrane Realität.