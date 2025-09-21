FAKTEN BENANNT – JOB WEG! MEDIEN-SKANDAL BEIM NDR: WER NICHT LINKS DENKT, FLIEGT RAUS!

Hamburg – Es ist ein Fall, der hohe Wellen schlägt und die Debatte um Meinungsvielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu entfacht: Beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) hat ein Mitarbeiter offenbar seinen Job verloren – weil er gewagt hatte, unbequeme Fakten auszusprechen und sich als seltene bürgerliche Stimme im System zu behaupten. Was als mutiger Beitrag zur pluralistischen Debatte begann, endete in einer regelrechten medialen Inquisition. Der Vorwurf: Er habe gegen das linksliberale Meinungsklima verstoßen. Die Konsequenz: Entlassung. Beobachter sprechen von einem Klima der Einschüchterung und ideologischen Säuberung in Teilen des öffentlich-rechtlichen Apparats, in dem alternative Sichtweisen nicht etwa geduldet, sondern systematisch aussortiert würden. Der betroffene Mitarbeiter hatte sich in mehreren Beiträgen kritisch zu migrationspolitischen, sozialen und energiepolitischen Themen geäußert – immer sachlich, immer faktenbasiert, aber offenbar nicht im Sinne der redaktionellen Linie. Was folgte, waren interne Abmahnungen, zunehmender Druck und schließlich das Aus. Insider berichten von einem „Meinungskorridor“, der immer enger wird – wer davon abweicht, fliegt. Für viele Zuschauer ist dieser Fall ein weiterer Beweis für den schleichenden Verlust von Objektivität und Meinungsvielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Kritiker sprechen längst von einem Haltungsjournalismus, der mit journalistischer Neutralität kaum noch etwas zu tun hat. Während der NDR sich auf arbeitsrechtliche Standards beruft und von „internen Vorgängen“ spricht, wächst der öffentliche Unmut. Auf sozialen Medien wird der Fall heiß diskutiert, viele fordern Aufklärung, Konsequenzen – und endlich echte Meinungsfreiheit in einem System, das mit Milliarden an Gebühren von allen Bürgern finanziert wird. Die zentrale Frage: Wie viel Abweichung von der politischen Linie ist beim NDR noch erlaubt? Oder ist das Ende der Debattenkultur bereits Realität? Klar ist: Wer heute beim Rundfunk arbeitet und die Fakten beim Namen nennt, riskiert morgen seine Karriere.