Faust statt Politik! Prügelei im türkischen Parlament!

Ankara – Politisches Chaos im Hohen Haus! Aus einer heftigen Debatte im türkischen Parlament wird plötzlich eine wilde Schlägerei. Laut Augenzeugen flogen erst die Worte – dann die Fäuste! Abgeordnete sprangen von ihren Sitzen, schrien durcheinander, einer rempelte den nächsten. Sekunden später herrschte blankes Chaos: Fausthiebe, Geschrei, Tumult mitten im Plenarsaal! Sicherheitskräfte und Mitarbeiter versuchten verzweifelt, die wütenden Politiker voneinander zu trennen, während Mikrofone umkippten und Akten durch den Raum flogen.

Der Streit soll sich an einer hitzigen Diskussion über die aktuelle Wirtschaftslage entzündet haben – ein Thema, das das Land ohnehin spaltet. Zwischen Anhängern der regierenden AKP und der Opposition kochten die Emotionen über. Immer wieder warfen sich die Lager gegenseitig Lügen, Korruption und Machtgier vor. Als ein Abgeordneter der Opposition eine besonders scharfe Bemerkung Richtung Regierungsbank schleuderte, platzte einem AKP-Abgeordneten offenbar der Kragen – der Funke, der den Tumult auslöste. Binnen Sekunden wurde aus politischer Rhetorik brutale Handarbeit.

Videos aus dem Parlament zeigen Abgeordnete, die sich an den Kragen gehen, Stühle umstoßen und wild gestikulieren. In den sozialen Medien trendet der Zwischenfall bereits unter dem Hashtag #MeclisKavgası (Parlamentsschlägerei) – Millionen haben die Szenen gesehen. Kommentatoren sprechen vom „Abbild einer tief gespaltenen Nation“, andere nehmen es mit Galgenhumor. Klar ist: So viel körperlichen Einsatz hat man im türkischen Parlament schon lange nicht mehr gesehen. Politik auf Türkisch – mit vollem Körpereinsatz!