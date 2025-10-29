FERGIE-FLUG INS ABSTURZ-FERNSEHEN: EPSTEIN-SCHATTEN KOSTET SIE ALLES!

Sarah Ferguson in der Krise – Sender werfen Herzogin aus dem Programm

Es ist der nächste schwere Schlag für das britische Königshaus: Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew, steht erneut im Zentrum eines Skandals – diesmal mit verheerenden Folgen für ihre Karriere. Wie mehrere britische Medien berichten, verliert die Herzogin von York wegen mutmaßlicher Verstrickungen in den Epstein-Skandal nun ihre lukrativen TV-Engagements. Verschiedene Produzenten und Sendeanstalten distanzieren sich öffentlich von der einstigen Royals-Rebellin. Der Grund: Ihre Nähe zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und die langjährige Verbindung zu Prinz Andrew, dessen Name immer tiefer in die Abgründe der Skandal-Akten sinkt.

Image zerstört – TV-Branche zieht die Notbremse

Noch vor wenigen Monaten war Fergie auf dem besten Weg, sich als charmante Buchautorin, Talkshow-Gastgeberin und Medienfigur neu zu erfinden. Doch mit dem Bekanntwerden neuer Details rund um private Treffen, dubiose Geschäftsbeziehungen und Spendenkontakte zu Epstein ist nun alles vorbei. Werbesponsoren springen ab, TV-Projekte werden auf Eis gelegt, Verträge kommentarlos aufgelöst. In der Branche herrscht Alarmstufe Rot: Niemand will mit einem Namen in Verbindung gebracht werden, der plötzlich Synonym für Skandal, Schweigen und moralische Grauzonen geworden ist. Fergie, einst gern gesehener Society-Star, steht nun vor dem medienpolitischen Aus.

Königshaus schweigt – Öffentlichkeit wütet

Während Buckingham Palace sich wie üblich in Schweigen hüllt, kocht die öffentliche Debatte. Kritiker werfen Fergie vor, zu lange geschwiegen und zu wenig Verantwortung übernommen zu haben. Statt Aufklärung und Abgrenzung folgte öffentliches Weglächeln und private Nähe zu den falschen Kreisen. Die Royal-Familie gerät einmal mehr unter Druck – der Epstein-Skandal zieht immer weitere Kreise. Und Sarah Ferguson? Sie steht symbolisch für das, was viele dem britischen Hochadel längst unterstellen: mangelnde Transparenz, toxische Loyalität – und eine erschreckende Nähe zu den Abgründen der Macht.