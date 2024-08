Festnahme führt die Polizei zu vernachlässigten Kindern!

(ro) Am Dienstagnachmittag hat die Polizei in Bad Homburg nach der Festnahme einer Frau in deren Wohnung Kinder angetroffen, die augenscheinlich vernachlässigt wurden. Gegen 14.45 Uhr wurde eine Streife der Polizeistation Bad Homburg auf ein polnisches Fahrzeug aufmerksam, an dem sich ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann ohne Schuhe aufhielt. Eine Zeugin hatte zuvor beobachtet, wie der Mann mit dem Fahrzeug eine Straße entlangfuhr und es kurz vor dem Eintreffen der Polizei am Fahrbahnrand geparkt hatte. Da der 44-jährige Ukrainer kein Deutsch spricht, wurde eine Verwandte hinzugezogen. Die 42-jährige Cousine sollte als Dolmetscherin fungieren. Allerdings stand auch sie offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel und griff die Beamten plötzlich mit Tritten und Schlägen an. Weitere Polizisten eilten zur Hilfe. Während ihrer Festnahme, versuchte der 44-Jährige sein Fahrzeug zu starten, um sich so einer Kontrolle zu entziehen. Bei seiner Festnahme setzte der Mann sich zu Wehr, sodass die Polizisten ein Distanzelektroimpulsgerät im Kontaktmodus einsetzen mussten. Er wurde danach kurzzeitig ambulant von einem Rettungswagen behandelt. Beide Personen wurden im Anschluss zur Dienststelle gebracht. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft verbrachten beide die Nacht zwecks Ausnüchterung im Polizeigewahrsam, nachdem ihnen ein Arzt Blut entnommen hatte. Im Verlauf des Einsatzes nahmen die Beamten am Kontrollort ein Kind am Fenster einer Wohnung im dritten Stockwerk wahr, dass lautstark nach seiner Mutter rief. Bei der Überprüfung der Wohnung trafen die Polzisten die drei minderjährigen Kinder der 42-Jährigen an, die sich offensichtlich dehydriert und sich in einem vernachlässigten Zustand alleine in der Wohnung befanden. Alle drei wurden unter polizeilicher Beobachtung von Rettungskräften einer naheliegenden Kinderklinik zugeführt und dort in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die beiden Festgenommenen sowie vier Beamtinnen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden