FEUER-HÖLLE IN NAGOLD – MÜLLTONNE LÖST MILLIONEN-KATASTROPHE AUS

Ein ganz gewöhnlicher Sonntagmorgen verwandelte sich in Nagold binnen Minuten in ein Flammeninferno. Was harmlos mit einer brennenden Mülltonne begann, entwickelte sich zu einer zerstörerischen Katastrophe, die ganze Gebäude verwüstete und Existenzen bedroht. Anwohner wurden aus dem Schlaf gerissen, als dichter Rauch durch die Straßen zog und meterhohe Flammen in den Himmel schlugen. Sirenen heulten, Funken flogen, und die Feuerwehr kämpfte verzweifelt gegen ein Feuer, das sich rasend schnell ausbreitete. Schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war klar: Hier droht ein Großbrand von gewaltigem Ausmaß.

Die Flammen fraßen sich gnadenlos durch alles, was ihnen im Weg stand. Vom Müllcontainer griff das Feuer zunächst auf ein Wohnmobil über, dann auf ein Auto, Hecken und schließlich auf mehrere Gebäude. Innerhalb kürzester Zeit stand der gesamte Carportbereich lichterloh in Brand, bevor das Feuer auch das Dach einer angrenzenden Gaststätte erfasste. Fensterscheiben barsten unter der enormen Hitze, Balken krachten herab, und dichter Qualm machte das Löschen zu einem gefährlichen Kraftakt. Über hundert Einsatzkräfte waren stundenlang im Dauereinsatz, um wenigstens ein völliges Übergreifen auf weitere Häuser zu verhindern.

Trotz aller Anstrengungen blieb am Ende ein Bild der Verwüstung zurück. Zwei Wohnhäuser sind nach dem verheerenden Brand unbewohnbar, Dächer mussten notdürftig geöffnet werden, Inventar wurde komplett zerstört. Die Bewohner stehen vor den Trümmern ihrer Wohnungen und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Der materielle Schaden geht in die Millionen, doch noch schlimmer ist der emotionale Verlust für die Betroffenen. Fassungslos fragen sich viele: Wie konnte eine simple Mülltonne eine solche Zerstörung anrichten? Für Nagold wird dieser Brand noch lange als schwarzer Tag in Erinnerung bleiben.