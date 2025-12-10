Feuer-Hölle in St. Petersburg! Explosionen erschüttern riesigen Markt

Schockbilder aus Russland! In St. Petersburg ist auf einem der größten Märkte der Stadt ein verheerender Großbrand ausgebrochen. Flammen meterhoch, Rauchwolken über der Metropole – Augenzeugen berichten von mehreren Explosionen, die das Gelände erschütterten. Russische Medien melden, dass der gesamte Markt in Flammen stehen könnte. Feuerwehr und Rettungskräfte kämpfen stundenlang gegen ein wahres Inferno.

Mindestens zwei Menschen wurden verletzt. Eine Frau erlitt laut ersten Angaben eine schwere Rauchvergiftung, ein Mann musste sich durch einen Sprung aus dem zweiten Stock retten und zog sich dabei Verletzungen zu. Über mögliche weitere Opfer oder die Ursache des Feuers liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.

Videos aus sozialen Netzwerken zeigen Panik, Schreie, Menschen, die fliehen – und Händler, die verzweifelt versuchen, ihre Waren zu retten. Die Polizei hat den Bereich großräumig abgesperrt. Noch ist unklar, ob die Explosionen durch Gasflaschen, Stromleitungen oder Brandstiftung verursacht wurden. Klar ist nur: St. Petersburg erlebt einen Schwarztag, der unter die Haut geht.