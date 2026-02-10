FEUERGEFECHT AUF DER AUTOBAHN! BANDE JAGT GELD-TRANSPORTER IN DIE LUFT

Süditalien – Szenen wie aus einem Mafia-Thriller! Auf einer Autobahn nahe einer Kleinstadt südlich von Bari kommt es zu einem brutalen Überfall auf einen Geldtransporter. Bewaffnete Täter stoppen das Fahrzeug, es fallen Schüsse, dann erschüttert eine Explosion die Straße. Augenzeugen berichten von Chaos, Rauch und panischen Autofahrern, die plötzlich mitten in ein gnadenloses Verbrechen geraten. Innerhalb weniger Augenblicke verwandelt sich die Autostrada in ein Schlachtfeld, während die Bande eiskalt ihren Plan durchzieht.

Besonders brisant: Videoaufnahmen, verbreitet vom italienischen Abgeordneten Claudio Stefanazzi, zeigen die dramatischen Momente des Angriffs. Darauf ist zu sehen, wie die Täter gezielt Sprengladungen einsetzen, um die Türen des Geldtransporters aufzureißen. Die Explosion ist gewaltig, Trümmer fliegen über die Fahrbahn, dichter Rauch hüllt die Szene ein. Die Räuber gehen entschlossen vor, offenbar perfekt vorbereitet und ohne Rücksicht auf mögliche Zeugen oder Opfer.

Die Ermittler sprechen von einem professionell organisierten Überfall und prüfen Verbindungen zur organisierten Kriminalität. In der Region sorgen die Bilder für Entsetzen und Wut zugleich. Viele fragen sich, wie skrupellos Banden inzwischen vorgehen und ob Italiens Straßen noch sicher sind. Klar ist: Dieser Angriff markiert eine neue Eskalationsstufe – und zeigt, mit welcher Brutalität Verbrecherbanden inzwischen selbst auf offener Autobahn zuschlagen.

