FLAMMEN-INFERNO IM FLÜCHTLINGSHEIM! MOSTAFA N. (30) SCHAUT NUR ZU – 11 MENSCHEN IN LEBENSGEFAHR!

Chemnitz – Es sind Szenen wie aus einem Albtraum: Lodernde Flammen, panische Schreie, Chaos im Flüchtlingsheim von Jahnsdorf (Sachsen). Und mittendrin ein Mann mit leerem Blick – regungslos, kalt, emotionslos. Mostafa N. (30) soll das Feuer selbst gelegt haben – in seinem eigenen Zimmer! Jetzt muss sich der mutmaßliche Brandstifter vor dem Landgericht Chemnitz verantworten: Der Vorwurf wiegt schwer – versuchter Mord in zehn Fällen und schwere Brandstiftung! Laut Anklage legte der Mann, der bereits unter zehn verschiedenen Namen auftrat und angeblich aus Marokko oder Algerien stammt, am 20. Dezember 2024 gezielt ein Feuer in einem Wohncontainer des Flüchtlingsheims. Dabei brachte er nicht nur sich selbst, sondern auch zehn weitere Bewohner in akute Lebensgefahr. Nur durch ein Wunder wurde niemand getötet. Die Ermittler sprechen von einem gezielten Angriff auf die Gemeinschaft. Nachbarn berichten, dass Mostafa N. in der Nacht wie hypnotisiert in die Flammen gestarrt haben soll – ohne Fluchtversuch, ohne Reue. Warum der Mann das Feuer legte, bleibt bislang unklar. War es Frust? Wut? Psychische Probleme? Oder etwas ganz anderes? Klar ist: Der Schaden ist enorm – nicht nur materiell, sondern auch menschlich. Die betroffenen Geflüchteten verloren ihr letztes bisschen Sicherheit, stehen erneut vor dem Nichts. Der Prozess hat jetzt begonnen – die Justiz muss nun klären, ob Mostafa N. tatsächlich mit dem Ziel handelte, Menschen zu töten. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt: Es war kein Versehen, kein Unfall – sondern ein geplanter Akt mit tödlichem Potenzial. Sollte sich der Verdacht bestätigen, droht dem Angeklagten eine langjährige Haftstrafe. Die Bevölkerung in der Region ist entsetzt – und fragt sich: Wie konnte es so weit kommen? Warum wurde dieser Mann nicht besser überprüft? Und wie viele Identitäten hatte er wirklich? Fragen, auf die das Verfahren in den kommenden Wochen Antworten liefern soll. Bis dahin bleibt die Angst – und das Entsetzen über einen Feuerteufel, der angeblich selbst Schutz suchte, aber bereit war, andere ins Verderben zu reißen.