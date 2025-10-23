„FLÜCHTLINGS-DIKTATUR IN SÜDTIROL! – LAND REGIERT AN BÜRGERN VORBEI! – JETZT MUSS JEDE GEMEINDE EINE FLÜCHTLINGSFAMILIE AUFNEHMEN!“

Südtirol steht Kopf! Was sich derzeit unter dem Schlagwort „Integration“ abspielt, empfinden viele Bürger als Zwangsmaßnahme von oben – ein bürokratisches Diktat gegen den Willen der Gemeinden. Das Land hat in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband beschlossen, dass jede Südtiroler Gemeinde künftig mindestens eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen muss. Offiziell soll das der „besseren Verteilung“ und „Integration“ dienen, in Wahrheit aber ist es ein politisches Experiment, das die Bevölkerung spaltet. Rund 180 Flüchtlingsfamilien leben derzeit in Südtirol, die meisten davon in Bozen – doch nun sollen 94 Familien bis kommenden Sommer zwangsweise in alle Landesteile verteilt werden. Auch kleine Ortschaften, die kaum Infrastruktur oder Wohnraum haben, sollen mitmachen. Ausgenommen sind nur jene Gemeinden, die bereits Flüchtlinge aufgenommen haben. Die Botschaft ist klar: Wer bisher nicht gehorcht hat, wird jetzt verpflichtet.

In vielen Gemeinden wächst der Widerstand. Bürgermeister und Bürgerinitiativen sprechen von einem „Integrationszwang ohne Rücksicht auf Realität“. Denn viele Ortschaften haben weder Wohnraum noch Personal, um die zusätzlichen Menschen zu versorgen. Gleichzeitig explodieren die Lebenshaltungskosten, Mietpreise steigen, und die sozialen Einrichtungen sind schon jetzt überfordert. Trotzdem will das Land seine Entscheidung durchdrücken. Kritiker sprechen offen von einer „Flüchtlingsdiktatur“, in der der Bürger nichts mehr mitzureden hat. Besonders empörend: Die Vereinbarung wurde hinter verschlossenen Türen getroffen – ohne Volksbefragung, ohne öffentliche Debatte. Die Gemeinden wurden schlicht vor vollendete Tatsachen gestellt. Der Begriff „Integration“ wird so zum politischen Kampfwort, das alles rechtfertigen soll – sogar den Eingriff in die kommunale Selbstbestimmung.

Doch was als „gerechte Verteilung“ verkauft wird, ist in Wahrheit ein gefährliches Spiel mit dem sozialen Frieden. Schon jetzt warnen Sozialexperten und Polizei vor wachsender Spannungen, vor Überforderung in Schulen, Kindergärten und Sozialeinrichtungen. Familien, die seit Generationen in ihren Dörfern leben, fühlen sich übergangen, während die Politik in Bozen beschwichtigt und von „Solidarität“ spricht. Gleichzeitig wird kaum darüber gesprochen, wer die Kosten trägt – von Wohnraum über Sprachkurse bis hin zu Integrationsprojekten. Für viele Südtiroler ist das Maß voll: Sie fühlen sich bevormundet, übergangen und nicht mehr ernst genommen. Aus einem Land, das einst für Zusammenhalt stand, wird ein Experimentierfeld für politische Symbolik. Fazit: Unter dem Deckmantel der Menschlichkeit entsteht in Südtirol eine neue Form von Zwangspolitik, die die Gemeinden spaltet, den Bürgerwillen ignoriert und am Ende eines bewirkt – noch mehr Misstrauen gegenüber einer Politik, die den Kontakt zur Realität längst verloren hat.