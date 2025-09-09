FLÜCHTLINGS-KATASTROPHE TROTZ BREXIT! BRITANNIEN VERSINKT IM MIGRATIONS-CHAOS! MEHR EINWANDERER ALS AMERIKA, BEVÖLKERUNGSEXPLOSION WIE NIE ZUVOR!

Es sollte der große Befreiungsschlag werden, das Versprechen von Kontrolle und Souveränität, doch stattdessen erlebt Großbritannien das größte Migrations-Fiasko seiner jüngeren Geschichte. Der Brexit, der die Briten aus der EU-Freizügigkeit befreien sollte, hat sich als gigantischer Schwindel entpuppt. Die Zahlen sind so schockierend, dass selbst die größten Brexit-Skeptiker den Atem anhalten: Das Vereinigte Königreich verzeichnet eine Netto-Zuwanderung, die in manchen Jahren höher liegt als die der gesamten Vereinigten Staaten. Ja, Sie haben richtig gehört, das kleine Inselreich zieht mehr Einwanderer an als die größte Wirtschaftsmacht der Welt! Die Regierung, die den Brexit mit dem Slogan „Take Back Control“ beworben hat, steht nun vor einem Scherbenhaufen. Die versprochene Kontrolle über die Grenzen ist eine Farce, die Realität ist ein unkontrollierter Zustrom, der alle Rekorde bricht. Die britische Bevölkerung wächst so schnell wie seit 200 Jahren nicht mehr, angetrieben durch eine schier endlose Welle von Zuwanderern. Experten sind fassungslos, wie eine Regierung, die mit dem Versprechen angetreten ist, die Migration zu drosseln, das genaue Gegenteil bewirkt hat. Die Ursachen sind vielfältig und komplex, aber die Schuldfrage scheint klar: Die Regierung hat die Zügel schlaff gelassen. Ein Mangel an Personal, überforderte Behörden, Schlupflöcher in den Einwanderungsgesetzen und eine fatale Mischung aus politischer Naivität und Inkompetenz haben die Situation zu einer tickenden Zeitbombe gemacht. Die Infrastruktur ächzt unter der Last: Schulen, Krankenhäuser und der Wohnungsmarkt sind am Rande des Kollapses. Die Wut in der Bevölkerung wächst, und die Rufe nach einem Kurswechsel werden lauter. Aber wie kann man das Ruder noch herumreißen, wenn das Schiff bereits voll Wasser läuft? Die Regierung versucht verzweifelt, die Situation zu beschönigen, spricht von „unvorhergesehenen globalen Entwicklungen“ und „unvermeidbaren Herausforderungen“. Doch die Zahlen lügen nicht. Und sie zeigen, dass der Traum vom souveränen, kontrollierten Großbritannien zu einem Albtraum mutiert ist. Das Asyl-Chaos, das die Briten so sehr fürchteten, ist nun nicht mehr nur eine europäische, sondern eine hausgemachte britische Krise. Es ist ein bitterer Moment der Wahrheit für all jene, die an das Brexit-Versprechen geglaubt haben. Die Kontrolle wurde nicht zurückerobert, sie wurde verloren. Und das Schlimmste daran: Es scheint, als sei niemand in der Lage, sie wiederzugewinnen. Ein historisches Versagen mit katastrophalen Folgen für die Zukunft einer Nation.