Flugzeugabsturz in Alaska mit zehn Toten als rätselhaft eingestuft!

Der Artikel auf der Website MOPO berichtet über einen tragischen Flugzeugabsturz in Alaska, bei dem alle zehn Insassen ums Leben kamen. Es handelt sich um das dritte Flugzeugunglück in den USA innerhalb weniger als zwei Wochen. Das Flugzeug, eine Cessna Caravan, stürzte in der eisigen Kälte Alaskas ab, und keiner der Insassen überlebte. Suchtrupps fanden das in mehrere Teile zerbrochene Wrack und entdeckten zunächst drei Tote im Inneren der Maschine. Die Feuerwehr bestätigte später, dass alle zehn Leichen geborgen wurden.