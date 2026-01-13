FOLTER-VORWURF IN DER PSYCHIATRIE! BKH LOHR am MAIN BLOCKIERT KREBS – UND TRITT MENSCHENRECHTE MIT FÜSSEN

Was hier hinter Klinikmauern geschieht, ist ein Skandal von erschütternder Wucht. Von Klinikseite wird offenbar nichts unversucht gelassen, um jede Form der Wiedereingliederung, Resozialisierung und Rehabilitation von Herrn Krebs zu sabotieren und seit 16.12.2025 verweigert die Klinik die Gesprächstherapie. Lockerungen werden verschleppt, erschwert oder gleich komplett blockiert – selbst dann, wenn dies nachweislich rechtswidrig geschieht. Während nach außen von Behandlung gesprochen wird, erlebt der Patient massive gesundheitliche Schäden durch jahrelange Hospitalisierung. Augeninfarkt, Tinnitus, steife Finger und schwere innere Entzündungen sind die bittere Realität. Statt Hilfe gibt es Stillstand, statt Heilung Leid. Kritiker sprechen längst von systematischer Zermürbung.

Der Vorwurf wiegt schwerer als alles zuvor: Folter. Internationale Menschenrechtsstandards definieren Folter als das vorsätzliche Zufügen schwerer körperlicher oder seelischer Schmerzen durch Amtsträger oder mit deren stillschweigendem Einverständnis. Genau davon ist hier die Rede. Renommierte Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen haben bereits vor folterähnlichen Zuständen in der Psychiatrie gewarnt und von grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung gesprochen. Bei Herrn Krebs kam es mehrfach zu rechtswidrigen Vollfesselungen, obwohl dafür keine klinische Anordnung bestand. Gerichte bestätigten die Rechtswidrigkeit dieser Maßnahmen. Trotzdem wurden massive Gesundheitsrisiken billigend in Kauf genommen. Wer so handelt, verstößt gegen das Grundgesetz und verletzt die unantastbare Würde des Menschen.

Angesichts der Vielzahl rechtswidriger Handlungen wird der Ruf nach Konsequenzen immer lauter. Ein personeller Neuanfang an der Spitze der forensischen Abteilung in Lohr am Main erscheint unerlässlich, um den staatlichen Auftrag wieder ernst zu nehmen. Eine Klinik darf keine Verwahranstalt sein, sondern muss Perspektiven eröffnen. Statt Blockade braucht es Wiedereingliederung, statt Machtausübung Menschlichkeit. Freunde, Familie, Unterstützer, Anwälte, Politiker und Journalisten stehen an der Seite von Herrn Krebs und fordern eine unabhängige, objektive Prüfung des gesamten Sachverhalts. Die Hoffnung bleibt, dass dieser Albtraum endet – und ein Mensch endlich die Chance auf ein normales, würdiges Leben zurückerhält.