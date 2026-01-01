Frankfurt brennt – und niemand übernimmt Verantwortung! FFH verschweigt brutale Gewalt!

Was ist nur aus Frankfurt geworden? Statt ausgelassener Feierstimmung herrschen Chaos, Gewalt und Angst. Die einst stolze Finanzmetropole versank am Silvesterabend in einem Sturm aus Böllern, Sirenen und brennenden Straßenzügen. Wer sich noch auf die Straßen wagte, sah das ganze Elend: zerstörte Bushaltestellen, zischende Raketen zwischen Menschenmengen, hektische Polizei­einsätze. Frankfurt – eine Stadt, die am Abgrund taumelt, während die Feiernden sich längst in Kriegsszenen wiederfinden statt im Neujahrsglück.

Was bleibt, ist das Gefühl von Kontrollverlust. Politik und Behörden schauen zu, während Ordnung und Anstand auf offener Straße verglühen. Es ist, als hätten Verantwortliche die Realität längst aufgegeben. Bürger fordern Schutz, Klarheit, Konsequenzen – doch die kommen nicht. Stattdessen prasseln immer die gleichen Ausreden: zu wenig Personal, zu viele Zwischenfälle gleichzeitig, zu schwierig, zu gefährlich. Frankfurt ringt um seine Würde, während die Schlagzeilen sich überschlagen.

Und die Frage bleibt: Wie konnte unser Land so weit kommen? Warum lässt man Städte in diesem Zustand verkommen, in dem Gewalt, Rücksichtslosigkeit und Resignation überhandnehmen? Der Jahreswechsel hätte ein Moment der Hoffnung sein sollen – doch er endet als Mahnung. Frankfurt steht sinnbildlich für eine Gesellschaft, in der Regeln nichts mehr zählen und Politik wegschaut, wenn alles brennt.

This is Frankfurt, Germany on New Years Eve. Absolute betrayal of the German people. It’s almost like the globalists have subjected the native European population as participants to one of their sick game where we try to spot the White.pic.twitter.com/FOjjPEx8aA — Adoneikam Gobbo (@AdoneikamGobbo) January 1, 2026

Rettungswagen blockiert! Frankfurt versinkt im Silvester-Chaos

Es ist der blanke Wahnsinn, was sich in der Silvesternacht in Frankfurt abspielte: Ein Rettungswagen, unterwegs zu einem Notfall, wird mitten auf der Straße gestoppt. Jugendliche errichten Barrikaden, lachen, während Einsatzkräfte fassungslos dastehen – ein Szenario, das zeigt, wie tief Respekt und Vernunft in unserer Gesellschaft gesunken sind. Sekunden entscheiden über Leben und Tod, doch mitten im Lichtermeer des Jahreswechsels wird Menschlichkeit zum Nebenschauplatz. Frankfurt – einst Symbol für Fortschritt und Stärke – erlebt eine Nacht, die sprachlos macht.

Die Polizei muss das tun, was früher undenkbar war: mit einem gepanzerten Räumfahrzeug anrücken, um einem Rettungswagen den Weg freizumachen. Die Jaspertstraße in Preungesheim wird zum Brennpunkt der Schande. Rauch hängt in der Luft, Böller krachen, die Beamten nehmen Personalien auf – und wieder bleibt offen, wer wirklich verantwortlich ist. Eine „aggressive Gruppe“, heißt es aus Polizeikreisen. Doch was im Protokoll wie Routine klingt, war in Wirklichkeit ein beispielloser Angriff auf die Grundwerte dieses Landes.

Frankfurt stellt sich nach dieser Nacht eine unbequeme Frage: Wie konnte es so weit kommen, dass selbst Lebensretter angefeindet und blockiert werden? Wo sind Respekt, Achtung, Mitgefühl geblieben? Während Politik und Verwaltung beschwichtigen, spüren viele Bürger nur noch Ohnmacht. Der Jahreswechsel sollte ein Fest sein – stattdessen ist er zum Sinnbild einer Gesellschaft geworden, in der Anstand und Ordnung mit jedem Knall ein Stück weiter verglühen.