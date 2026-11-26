Frankfurt – Kühlregale auf 50 Grad, gesperrte Bürgerkonten, ein Milliarden-Raub bei einer Kryptobörse: Der Edelmetallhändler Dominik Kettner reiht in einem neuen YouTube-Video die Cyberangriffe der vergangenen Wochen aneinander und folgert, der „große Hack“ werde zum Verkaufsargument für den digitalen Euro. Viele der genannten Vorfälle sind belegt, ebenso die Warnung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor KI-gestützten Cyberangriffen. Wichtige Einordnungen fehlen jedoch – und die These vom Hack als Hebel für das neue Zentralbankgeld ist Kettners eigene Vermutung, für die das Video keinen Beleg liefert.

Stand: 18:29 Uhr MEZ

Das rund 19-minütige Video „Die Banken ziehen selbst den Stecker – was in nur 6 Wochen passiert ist!“ erschien am 26. November auf dem Kanal Kettner-Edelmetalle (Gold & Silber) und ist laut Beschreibung ein Ausschnitt aus einem Livestream vom 25. November. Der Kanal gehört zu einem Gold- und Silberhändler; Beschreibung und Video werben für Sparpläne, Einsteigerpakete, ein Webinar und eine „Gold Night“. Diese geschäftliche Nähe zum Thema sollten Zuschauer kennen.

Belegt sind die Angriffe auf Kühlanlagen, über die wir bereits berichtet haben. Laut Euronews griffen Hacker Anfang November Kühlsysteme von Supermärkten in mehreren europäischen Ländern an, teils kletterten die Temperaturen auf bis zu 50 Grad. Beim französischen Blutspendedienst EFS wurden laut tagesschau Kühlschränke von minus 30 auf 110 Grad umprogrammiert. Was das Video nicht sagt: Der Angriff wurde rechtzeitig entdeckt, die Sicherheit der Produkte sei nicht beeinträchtigt worden, so der EFS-Leiter. Das Deutsche Rote Kreuz meldete keine Auswirkungen auf die Versorgung in Deutschland. Der im Video zitierte Joachim Wagner arbeitet beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), nicht bei einer „Bundesagentur“; er sprach laut BR von Sabotage.

Auch die BundID-Attacke ist real. Nach BSI-Angaben gab es Mitte November massenhafte automatisierte Login-Versuche; laut Bundesdigitalministerium waren Konten im niedrigen fünfstelligen Bereich betroffen. Gesperrt wurden sie wegen der Fehlversuche – Hinweise auf übernommene Konten lagen laut BSI und Ministerium nicht vor. Bei der Kryptobörse Binance wurden am 29. Oktober Werte von rund 6,3 Milliarden Dollar abgezogen; das FBI schreibt den Angriff Nordkorea zu. Das Video verschweigt, dass Binance nach eigenen Angaben alle gestohlenen Werte erstattet hat. Die Ausfälle bei Chase und Wells Fargo stuft das Video selbst als Softwarefehler ein – sie in eine Reihe mit Angriffen zu stellen, ist Kettners Deutung („ich glaube hier nicht an Zufälle“).

Korrekt zitiert ist Lagarde. Beim European Banking Congress in Frankfurt sagte sie am 20. November laut Reuters, die Sorge, die sie wach halte, sei „KI in Verbindung mit Cyberbedrohungen“. Die EZB hatte den Banken laut Fachberichten eine Frist bis zum 31. Oktober gesetzt, ihre Abwehrpläne gegen KI-gestützte Angriffe vorzulegen. Ebenfalls zutreffend: EZB-Direktor Piero Cipollone hat vor dem Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments erklärt, eine EZB-App für den digitalen Euro solle bei einem Cyberangriff auf eine Bank für Kontinuität sorgen. Eine Haltegrenze von 3.000 Euro hat Cipollone als nach einer EZB-Studie stabilitätsverträglich bezeichnet, festgelegt ist sie nicht. Die Grenze beschränkt laut EZB das Guthaben, nicht die Zahlungen; höhere Beträge sollen über ein verknüpftes Bankkonto laufen. Das Pilotprojekt ist laut EZB für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant, die Verordnung ist noch nicht verabschiedet.

Ob der digitale Euro „programmierbares Geld“ wird, ist politisch umstritten. Kettner liest bedingte Zahlungen im Gesetzentwurf als Programmierbarkeit; die EU-Kommission bestreitet das. Dass Behörden Cyberangriffe gezielt als Verkaufsargument nutzen oder gar herbeiführen, behauptet das Video nicht ausdrücklich, legt es mit Formulierungen wie „wer es glaubt“ aber nahe. Belege dafür gibt es nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Häufung von Cyberangriffen ist real und beunruhigend. Wer sie dokumentiert, leistet einen Dienst. Wer aber Softwarepannen, abgewehrte Angriffe und echte Sabotage in eine Liste packt und dann sagt, an Zufälle glaube er nicht, macht aus einer Chronik eine Erzählung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Kritik am digitalen Euro ist berechtigt – Haltegrenzen, Datenschutz und bedingte Zahlungen gehören in die öffentliche Debatte. Sie wird nur nicht stärker, wenn man entlastende Fakten weglässt, etwa dass bei der Kryptobörse alles erstattet wurde und beim Blutspendedienst kein Produkt verloren ging.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Goldhändler, der Angst vor dem Bankkonto schürt und am Ende für Gold und Sparpläne wirbt, hat ein Interesse an der Botschaft. Das macht seine Argumente nicht falsch, aber Zuschauer sollten es wissen und selbst prüfen.

Schauen Sie sich das Video an und prüfen Sie die Behauptungen selbst! Schützen Sie Ihre Konten mit starken Passwörtern und Zwei-Faktor-Anmeldung.

Quellen:

YouTube / Kettner-Edelmetalle – Die Banken ziehen selbst den Stecker, 26.11.2026: https://www.youtube.com/watch?v=E3x8lzVguT8

EZB – Piero Cipollone vor dem ECON-Ausschuss: Digitaler Euro und Resilienz: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2025/html/ecb.sp250904~70ab593276.de.html

tagesschau – Weitere Fälle von gehackten Kühlanlagen bekannt geworden: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/cyberangriff-kuehlanlagen-100.html

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