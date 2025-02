Frankfurt – Sachsenhausen: 16-jährige messert um 02.30 Uhr zwei Erwachsene nieder!

Vergangene Nacht verletzte eine junge Frau zwei andere Menschen im Vergnügungsviertel „Alt-Sachsenhausen“ mit einem Messer. Die Polizei nahm eine Tatverdächtige fest.

Gegen 2:30 Uhr wurde eine im Rahmen der Präsenzmaßnahmen in Alt-Sachsenhausen eingesetzte Streife in der „Kleine Rittergasse“ auf zwei verletzte Personen (männlich, 27 Jahre und weiblich, 26 Jahre) aufmerksam. Dazu befragt gaben beide an, von einer jungen Frau nach einer vorangegangenen verbalen Streitigkeit mit einem Messer verletzt worden zu sein. Weitere Zeugen bestätigten den Vorfall und beschrieben die Täterin. Daraufhin leitete die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die kurz darauf zum Erfolg führten. Im Bereich „Schaumainkai“ gelang die Festnahme einer 16-jährigen Tatverdächtigen.

Die beiden Angegriffenen, deren Verletzungen nicht lebensbedrohlich sind, wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die jugendliche Tatverdächtige wurde im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung.

Polizeipräsidium Frankfurt am Main