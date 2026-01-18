FREIHANDELSPAKT LÖST ANGST UND WUT AUS!

Heimlich, hastig und gegen den Willen vieler Bürger ist das umstrittene Mercosur-Abkommen zwischen der Europäischen Union und mehreren südamerikanischen Staaten unter Dach und Fach gebracht worden. Während die Unterzeichner in Paraguay von großen Chancen und neuen Märkten schwärmen, wächst in Europa die Sorge vor einem wirtschaftlichen Ausverkauf. Kritiker werfen den Verantwortlichen vor, sich den Interessen internationaler Konzerne zu beugen und die eigenen Arbeitnehmer schutzlos der Billigkonkurrenz aus Übersee auszuliefern. Von einem historischen Durchbruch sprechen die einen, von einem gefährlichen Fehler die anderen.

Besonders Landwirte schlagen Alarm und warnen vor einem massiven Preisverfall bei heimischen Produkten. Sie fürchten, dass minderwertige Importware aus Südamerika den europäischen Markt überschwemmen wird und mühsam aufgebaute Existenzen zerstört werden. Schon jetzt formiert sich breiter Widerstand, Demonstrationen sind angekündigt und Verbände mobilisieren ihre Mitglieder. Viele Bauern fühlen sich von der Politik verraten und im Stich gelassen, weil Umwelt- und Sozialstandards in den Verhandlungen kaum eine Rolle gespielt haben sollen.

Noch ist das Abkommen nicht endgültig beschlossen, denn das EU-Parlament muss seine Zustimmung geben. Doch der Druck wächst, das umstrittene Paket schnell durchzuwinken, um ein politisches Signal gegen die Handelspolitik der USA zu setzen. Kritische Stimmen befürchten, dass ideologische Machtspiele auf dem Rücken der Bürger ausgetragen werden. Für Millionen Menschen in Europa steht viel auf dem Spiel, während hinter verschlossenen Türen über ihre Zukunft entschieden wird. Ob der Freihandelstraum am Ende zum Albtraum wird, könnte sich schon bald zeigen.