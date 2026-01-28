FREIKAUF-STEUER FÜR MIGRATION! EU-SOLIDARITÄT ALS KASSENMODELL

Was in Brüssel als Solidarität verkauft wird, entpuppt sich als kaltes Rechenspiel. Staaten können sich aus der Verantwortung ziehen, indem sie Geld überweisen, statt Menschen aufzunehmen. Migration wird zur Ware, Verpflichtungen werden zur Verhandlungsmasse, und am Ende entscheidet nicht Menschlichkeit, sondern Zahlungsbereitschaft. Wer zahlt, bleibt außen vor. Wer nicht zahlt, trägt die Last. Dieses System spaltet Europa und höhlt den Begriff der Solidarität aus, bis nur noch ein leerer Slogan übrig bleibt.

Während einige Regierungen lieber den Geldbeutel öffnen, um Grenzen geschlossen zu halten, schultern andere Länder den größten Teil der Aufnahme. Die Folgen sind sichtbar: Kommunen ächzen, Wohnungen fehlen, Schulen und Verwaltungen geraten an ihre Grenzen. Gleichzeitig ziehen sich Staaten mit Verweis auf eigene Belastungen elegant aus der Affäre oder verweigern die Teilnahme komplett. Der Eindruck verfestigt sich, dass Regeln nur für jene gelten, die sich nicht freikaufen oder verweigern können. Gleiches Recht für alle sieht anders aus.

Immer mehr Bürger fragen sich, warum ausgerechnet diejenigen Länder, die ohnehin stark gefordert sind, zusätzlich belastet werden, während andere sich abschotten oder herauskaufen. Echte Solidarität würde gemeinsame Verantwortung bedeuten, klare Grenzen und verbindliche Regeln für alle. Stattdessen entsteht ein Europa der doppelten Standards, in dem Prinzipien verkauft werden wie Eintrittskarten. Kein Wunder, dass der Ruf nach einer klaren Haltung lauter wird, denn ein System, das Verantwortung bepreist, verliert seine Glaubwürdigkeit.

Pressecop24 bitte auf Telegram-Kanal folgen: t.me/pressecop24!