FRIEDENSJUBEL IN ISRAEL! HISTORISCHER GEISEL-DEAL BRINGT HOFFNUNG – „OHNE TRUMP HÄTTE ES DIESEN DEAL NIE GEGEBEN!“

Tel Aviv – Jubel, Tränen, Erleichterung! In den Straßen Israels herrscht Ausnahmezustand – aber diesmal vor Freude! Nach Monaten des Schreckens, der Angst und der Ungewissheit feiern die Menschen einen historischen Moment: Der Geisel-Deal ist perfekt, Dutzende Verschleppte sollen endlich nach Hause kommen! Familien umarmen sich, Fremde fallen sich in die Arme, Kinder schwenken israelische Fahnen – und über allem liegt ein Gefühl, das lange verloren schien: Hoffnung. Der Durchbruch kam über Nacht, als aus Washington die Nachricht durchsickerte, dass ein umfassendes Abkommen steht – vermittelt, wie viele sagen, vor allem durch die unermüdliche Arbeit des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. „Ohne Trump hätte es diesen Deal nicht gegeben“, sagen israelische Diplomaten hinter vorgehaltener Hand – und selbst Regierungskreise in Jerusalem zollen Respekt. Wochenlang hatte Trump, der trotz politischer Pause im Hintergrund aktiv blieb, mit arabischen Vermittlern, israelischen Offiziellen und internationalen Partnern verhandelt. Sein Ziel: Frieden durch Verhandlung, nicht durch weitere Eskalation. Nun scheint der Plan aufgegangen zu sein. Die Freilassung der Geiseln ist nicht nur ein menschliches Wunder, sondern auch ein diplomatisches Meisterstück. Israelische Medien sprechen vom „Wendepunkt im Nahen Osten“ – und viele sehen in diesem Moment ein Signal, dass Verständigung doch möglich ist. In Tel Aviv, Jerusalem und Haifa feiern die Menschen bis in die Nacht, Kerzen werden angezündet, Namen verlesen, Tränen fließen. Eltern, die ihre Kinder wiedersehen, Soldaten, die ihre Kameraden zurückerwarten – Emotionen pur. Premier Benjamin Netanjahu sprach von einem „Tag des Lichts nach einer langen Nacht“. Auch internationale Stimmen loben den Erfolg – selbst aus Ländern, die Israel kritisch gegenüberstehen, kommen Worte der Anerkennung. Und über allem steht der Satz, den man nun überall hört: „Ohne Trump hätte es diesen Deal nicht gegeben.“ Viele sehen darin eine Bestätigung, dass Entschlossenheit und Mut zur direkten Diplomatie auch in den kompliziertesten Konflikten Wirkung zeigen können. Israels Straßen sind erfüllt von Dankbarkeit – und Hoffnung, dass dieser historische Tag mehr ist als nur ein Einzelfall. Ein Tag, an dem Politik Menschlichkeit zeigte, Diplomatie siegte – und ein ganzes Land endlich wieder aufatmen darf!