FRIEDENSLÜGE VON GAZA! WIE DIE GESCHICHTE ZEIGT: KEIN ABKOMMEN, KEIN PLAN, KEIN VERMITTLER KANN DEN HASS BEENDEN!

Seit Jahrzehnten klammern sich Politiker, Diplomaten und Weltmächte an denselben brüchigen Traum – den Traum vom Frieden im Nahen Osten. Doch dieser Traum ist nichts weiter als eine wiederkehrende Illusion, eine Lüge im Mantel der Hoffnung. Der Gazastreifen, Symbol des endlosen Konflikts zwischen Israel und der Hamas, bleibt ein Pulverfass – egal, wie viele Unterschriften unter wie vielen Abkommen gesetzt wurden. Die Geschichte ist voller vermeintlicher Wendepunkte, die alle im Blut und Staub endeten. Kein Präsident, kein Vermittler, kein Dokument hat je geschafft, was Millionen Menschen ersehnen: dauerhaften Frieden. Stattdessen wird jeder Waffenstillstand zur Atempause vor dem nächsten Schlag.

Bereits das Oslo-Abkommen von 1993 und 1995, gefeiert als Durchbruch des Jahrhunderts, erwies sich als trügerische Fassade. Unter US-Schirmherrschaft versprach man gegenseitige Anerkennung, Selbstverwaltung und schrittweise Annäherung. Doch was folgte, waren Anschläge, Raketen, Vergeltungen und Misstrauen – ein Kreislauf, der bis heute anhält. Das Wye-I-Abkommen von 1998, ebenfalls von Bill Clinton vermittelt, sollte das Vertrauen erneuern. Doch auch hier blieb die Umsetzung Stückwerk, die Gefangenen blieben, die Wut blieb, und die Gewalt kam zurück – härter als zuvor. Spätestens der Camp-David-Gipfel im Jahr 2000 entlarvte die bittere Wahrheit: keine Kompromissbereitschaft, keine Einigung, keine Zukunft. Jerusalem, Grenzen, Flüchtlinge – die Kernfragen blieben unlösbar, und mit jedem gescheiterten Versuch starb ein weiteres Stück Hoffnung.

Auch die späteren Versuche der USA, allen voran der „Trump-Friedensplan“ von 2020, endeten in einem diplomatischen Fiasko. Während Washington große Worte sprach, sahen die Palästinenser nur Einseitigkeit und Verrat. Das Resultat: Ablehnung, Zorn und neue Wellen der Gewalt. Und heute? Waffenruhen, Geiselaustausche, humanitäre Lieferungen – alles nur kurzfristige Pflaster auf einer eiternden Wunde. Der Gazastreifen bleibt ein Ort ohne Zukunft, gefangen in Ideologie, Rache und Elend. Jede Vereinbarung ist nur der Prolog zum nächsten Krieg, jede Hoffnung nur ein Flackern in der Dunkelheit. Der Friedenstraum im Gaza ist kein Traum – er ist eine bittere Täuschung, die immer dann platzt, wenn die ersten Raketen wieder in den Himmel steigen.

Chronik der bisherigen Friedensversuche: