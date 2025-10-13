FRIEDENSPLAN ODER KAPITULATION? TAUSENDE HAMAS-STRAFTÄTER GEGEN WENIGE GEISELN – ISRAELS BITTERER DEAL MIT DEM TERROR!

Ein „Friedensplan“ erschüttert die Welt und spaltet selbst Israels engste Verbündete: In einem verzweifelten Versuch, die letzten israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu befreien, soll ein Abkommen auf dem Tisch liegen, das an moralischem Wahnsinn grenzt. Tausende verurteilte Hamas-Kämpfer, Attentäter und Terrorhelfer sollen freikommen – im Austausch gegen eine Handvoll überlebender israelischer Zivilisten. Ein Deal, der im Nahen Osten als „humanitär“ verkauft wird, in Wahrheit aber wie eine Kapitulation vor dem Terror wirkt. Familien der Opfer, Politiker und Militärs sind gleichermaßen entsetzt: „Wir geben den Mördern ihre Freiheit zurück und nennen das Frieden“, so ein israelischer Offizier. Hinter verschlossenen Türen herrscht Wut und Verzweiflung, während internationale Vermittler von einem „historischen Schritt“ sprechen. Doch auf den Straßen Israels brodelt es – das Vertrauen in die Regierung schwindet, der Schmerz der Angehörigen wird durch die Aussicht auf Straffreiheit ihrer Peiniger unerträglich.

Hinter den diplomatischen Floskeln verbirgt sich eine bittere Realität: Jeder freigelassene Terrorist steht für Blut, Tränen und Tod – für Anschläge, die ganze Familien ausgelöscht haben. Viele der Inhaftierten sind mehrfach lebenslang verurteilte Täter, die nun als „politische Gefangene“ glorifiziert werden. In den palästinensischen Gebieten wird die geplante Freilassung als Triumph gefeiert: Jubelnde Massen, Feuerwerk, Parolen gegen Israel – eine Inszenierung, die den Schmerz der Opfer verhöhnt. Während Israel um seine entführten Bürger bangt, wird die Hamas gestärkt wie nie zuvor. Militärstrategen warnen: Jeder Gefangenenaustausch dieser Größenordnung untergräbt die Abschreckung und lädt zum nächsten Entführungsversuch ein. „Wer Terror belohnt, bekommt mehr Terror“, kommentiert ein Sicherheitsanalyst trocken. Und während die internationale Gemeinschaft das Abkommen als „wichtigen Schritt zur Deeskalation“ lobt, fragen sich viele Israelis, ob dieser Frieden überhaupt noch etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat.

Kritiker sprechen längst vom „faulen Frieden“ – einem Pakt, der die Täter ehrt und die Opfer verrät. Denn die Symbolkraft dieser Freilassung reicht weit über Israels Grenzen hinaus: Terrorgruppen weltweit sehen darin einen Beweis, dass Gewalt sich lohnt, dass Blutvergießen politisches Kapital bringt. Papst, UNO, EU – alle fordern Versöhnung, doch kaum jemand spricht über die moralische Katastrophe, die dieser Deal bedeutet. Israel steht vor einer Zerreißprobe zwischen Mitgefühl und Prinzipientreue, zwischen Menschlichkeit und nationaler Sicherheit. Und während die letzten Geiseln hoffentlich bald in die Arme ihrer Familien zurückkehren, bleibt eine bittere Wahrheit: Dieser Friedensplan könnte zum gefährlichsten Präzedenzfall der jüngeren Geschichte werden – ein Vertrag, der den Terror nicht besiegt, sondern ihm neue Flügel verleiht.