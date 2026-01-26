GAS-ALARM IN DEUTSCHLAND! UNSER WINTER HÄNGT AM WETTER-GNADELFADEN

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Deutschland steuert auf einen Energie-Albtraum zu, wie ihn viele längst vergessen glaubten. Die Gasspeicher sind so leer wie selten zuvor, die Reserven schmelzen Tag für Tag, und nur das ungewöhnlich milde Wetter verhindert bislang den Absturz in die Krise. In Städten wie Frankfurt wächst die Angst hinter Wohnungstüren mit Gasheizung spürbar. Die Frage steht im Raum, ob die Heizkörper warm bleiben oder ob am Ende nur noch dicke Pullover helfen. Während Versorger beschwichtigen, zeigt ein Blick auf die Speicherstände ein beunruhigendes Bild: Der Sicherheitsabstand zur kritischen Marke schrumpft, und ein paar frostige Wochen könnten reichen, um das System ins Wanken zu bringen.

Besonders alarmierend ist der Vergleich mit dem vergangenen Winter. Damals waren die Speicher deutlich besser gefüllt, heute klafft eine gefährliche Lücke. In kalten Phasen rauscht das Gas förmlich aus den Kavernen, ganze Tagesverbräuche verschwinden wie Wasser im Sand. Sinkt der Füllstand weiter, greift der Notfallplan. Dann drohen harte Einschnitte: Schwimmbäder schließen, Betriebe müssen ihre Produktion drosseln, ganze Branchen geraten unter Druck. Für Privathaushalte heißt das vor allem eines: Zittern. Denn auch wenn sie offiziell geschützt sind, wächst die Unsicherheit mit jedem kalten Morgen und jeder neuen Meldung über fallende Reserven.

Zwar fließt weiter Gas nach Deutschland, vor allem aus dem Norden Europas und über Flüssiggas-Terminals, doch ein Teil davon verlässt das Land sofort wieder Richtung Nachbarstaaten. Der Großhandel reagiert nervös, die Preise ziehen an, und am Ende zahlen Verbraucher und Wirtschaft die Rechnung. Unter dem Strich bleibt eine bittere Wahrheit: Nur wenn der Winter gnädig bleibt, entgeht Deutschland der Gasmangellage. Wird es kalt, droht ein Energie-Schock mit Ansage – und das ausgerechnet in einem Land, das sich einst für seine Versorgungssicherheit rühmte.

Pressecop24 bitte auf Telegram-Kanal folgen: t.me/pressecop24!