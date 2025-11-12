Gaza-Deal am Abgrund – Trumps Friedenswunder droht zu platzen!

Die Schlagzeilen klingen dramatisch: Der als Durchbruch gefeierte Gaza-Frieden von Präsident Trump zeigt nach nur wenigen Wochen massive Risse. Interne Regierungsunterlagen aus den USA machen die Zweifel öffentlich, die im Hintergrund seit Tagen brodeln. Vor allem der fehlende Fahrplan für eine friedliche Nachkriegsordnung sowie Streit um eine internationale Stabilisierungstruppe bremsen jede Hoffnung auf einen nachhaltigen Wandel. Hinter den Kulissen wächst die Angst vor einem erneuten Ausbruch von Gewalt und Chaos – das politische Wunder droht zur Luftnummer zu werden.

Diplomaten und Sicherheitskreise in Washington und Jerusalem sind alarmiert. Der mit viel Tamtam präsentierte Friedensschluss droht nicht nur an der Unberechenbarkeit der Hamas zu scheitern, sondern auch am mangelnden Vertrauen der Akteure und der internationalen Gemeinschaft. Die zentralen Punkte des Abkommens – Waffenruhe, Aufbauhilfe, Stabilisierung – bleiben vage, hilflose Appelle an die Vernunft treffen auf Realitäten vor Ort, die kaum beherrschbar sind. Das zähe Ringen um Details offenbart die ganze Schwäche einer Friedensinitiative, die ohne klares Konzept oder Rückendeckung in den eigenen Reihen dasteht.

Während die Weltöffentlichkeit bangt und der US-Präsident auf Zeit spielt, wachsen im Nahen Osten erneut Misstrauen, Unsicherheit und Gewaltbereitschaft. Aus dem erhofften Friedenssignal wird eine neue Quelle der politischen Destabilisierung; der große Plan droht zum diplomatischen Desaster zu werden. Trump steht unter Zugzwang – sein Gaza-Deal könnte schon bald als gescheitertes Prestigeprojekt und ernüchterndes Lehrstück amerikanischer Außenpolitik in die Geschichte eingehen.