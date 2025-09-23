GAZA-HASS IN MAILAND! 60 VERLETZTE POLIZISTEN, BRENNENDE US-FLAGGEN – MELONI ENTSETZT: „DAS HAT NICHTS MIT SOLIDARITÄT ZU TUN!“

Mailand steht unter Schock: Eine Gaza-Solidaritätsdemonstration mitten im Herzen der Modemetropole ist völlig außer Kontrolle geraten. Was als angeblich friedlicher Protest gegen die israelische Militärpolitik begann, endete in einer regelrechten Straßenschlacht mit mehr als 60 verletzten Polizisten, brennenden US-Flaggen, fliegenden Pflastersteinen und purer Gewalt gegen Einsatzkräfte. Die Demonstranten, viele davon vermummt, zogen durch die Straßen der lombardischen Hauptstadt, skandierten radikale Parolen, beschmierten Fassaden und zündeten Symbole des Westens an – darunter mehrere amerikanische Fahnen, die unter lautem Jubel in Flammen aufgingen. Die Polizei versuchte, mit einem massiven Aufgebot die Lage unter Kontrolle zu bringen, doch die Wut der radikalisierten Masse war kaum zu bändigen. In dramatischen Szenen kam es zu Handgemengen, Rangeleien und gezielten Angriffen auf Ordnungshüter – mehrere Beamte mussten mit Prellungen, Platzwunden und sogar Knochenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni reagierte noch am Abend mit scharfen Worten: „Diese Bilder haben nichts, aber auch gar nichts mit Solidarität zu tun. Wer auf Italiens Straßen Gewalt sät, der verlässt den Boden des demokratischen Protests.“ Auch Innenminister Matteo Piantedosi kündigte eine genaue Untersuchung der Vorfälle an und erklärte, dass solche Ausschreitungen mit aller Härte des Gesetzes verfolgt würden. Unterdessen wird bekannt, dass sich unter den Demonstranten auch gewaltbereite Aktivisten aus dem Ausland befanden, die offenbar gezielt zur Eskalation beigetragen haben. Die Stadt Mailand, sonst ein Ort für Kultur, Eleganz und Weltoffenheit, erlebte einen schwarzen Tag – und viele Bürger fragen sich: Wie konnte es so weit kommen?