GEBURTSTAGS-SPASS LÖST POLIZEI-ALARM AUS

Trier – Was als verrückte Geburtstagsidee begann, endete plötzlich mit Blaulicht und nervösen Nachbarn! Seit Jahren träumte Alicja Müller davon, einmal in ihrem Leben ein Auto nach Herzenslust zu zertrümmern. Ein ungewöhnlicher Wunsch, den die temperamentvolle Triererin lange für sich behielt. Zu groß war ihre Sorge, man könnte sie für durchgeknallt halten. Doch ihr Ehemann überraschte sie schließlich mit einem besonderen Geschenk: Ein alter Wagen stand bereit – nur für sie allein zum Austoben. Ein Traum sollte wahr werden.

Mit leuchtenden Augen machte sich Alicja an die Vorbereitungen. Aus dem Keller kramte sie alles hervor, was ordentlich Krach macht: schwere Hämmer, scharfe Äxte und robuste Schraubenzieher. Für sie war klar: Wenn schon, dann richtig! Ein Besuch in einem sogenannten Wutraum kam für sie nicht infrage. Dort sei die Zeit viel zu knapp, erklärte sie lachend. Sie wollte kein begrenztes Erlebnis, sondern das volle Programm. Endlich einmal Dampf ablassen, ohne Grenzen, ohne Stoppuhr.

Doch was für Alicja ein riesiger Spaß war, wirkte auf Außenstehende wie eine handfeste Katastrophe. Das laute Krachen und Scheppern ließ Anwohner aufschrecken. Einige dachten an Vandalismus, andere befürchteten Schlimmeres. Kurz darauf rückte die Polizei an, um nach dem Rechten zu sehen. Aus einem fröhlichen Geburtstagsabenteuer wurde plötzlich ein Einsatzfall. Alicja konnte ihr Glück kaum fassen – und musste den Beamten erst einmal erklären, dass hier keine Straftat, sondern nur eine etwas ungewöhnliche Feier stattfand. Ein denkwürdiger Tag, den sie so schnell sicher nicht vergessen wird!