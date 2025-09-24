GEFÄHRLICHER PSYCHIATRIE-FLÜCHTIGER AUF DER FLUCHT! POLIZEI WARNT VOR ALHINDI B. (35) – NICHT ANSPRECHEN, SOFORT 110 WÄHLEN!

Osnabrück/Stade – Großeinsatz für die Polizei! Ein 35-jähriger Mann ist am Vormittag des 23. September 2025 aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Osnabrück entkommen – jetzt läuft eine dringende Fahndung nach Alhindi B., der mit richterlichem Unterbringungsbeschluss in der Klinik behandelt wurde. Laut Behördenlage ist nicht auszuschließen, dass von dem Mann eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht, weshalb die Polizei mit Hochdruck nach dem psychisch erkrankten Flüchtigen sucht – und nun die Bevölkerung um dringende Mithilfe bittet! Alhindi B. gilt als unberechenbar, möglicherweise psychotisch – bei Sichtung rät die Polizei ausdrücklich davon ab, den Mann anzusprechen. Vielmehr wird gewarnt: Halten Sie unbedingt Abstand und wählen Sie im Antreffungsfall sofort den Notruf 110. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: etwa 170 cm groß, schlanke Statur, kurzes, lockiges schwarzes Haar, auffälliger 3-Tage-Bart mit markantem Schnurrbart, trägt eine Brille, gepflegtes Äußeres, bekleidet mit dunkler Kleidung. Die Flucht des Mannes sorgt in der Region für große Verunsicherung, besonders in Osnabrück und im weiteren Umkreis. Noch ist unklar, wie Alhindi B. die Klinik verlassen konnte – die Polizeiinspektion Stade hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung dringend um Hinweise zum Aufenthalt des Flüchtigen unter der Telefonnummer 04141/1020. Wer die abgebildete oder beschriebene Person am Tag der Flucht oder danach gesehen hat, soll sich nicht selbst in Gefahr bringen, sondern ausschließlich über den Polizeinotruf oder die offizielle Hinweisnummer melden. In sozialen Netzwerken kursieren bereits erste Sichtungsmeldungen, doch bislang fehlt jede Spur. Die Polizei hat auch in benachbarten Bundesländern Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Osnabrück steht unter Anspannung – und die Frage bleibt: Wo ist Alhindi B. – und wie gefährlich ist er wirklich?