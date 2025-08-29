Gefährlicher Schuldenberg! Macron pleite wie einst die Griechen – droht jetzt die große Euro-Krise?

Paris – Frankreich steht finanziell am Abgrund! Die Schulden explodieren, das Defizit reißt alle Grenzen – und Präsident Emmanuel Macron wirkt zunehmend überfordert. Droht Europa jetzt das nächste Schulden-Desaster – diesmal mitten im Herzen der EU?

Mit über 3 Billionen Euro Staatsverschuldung hat Frankreich nun ein historisches Rekordniveau erreicht. Die Schuldenquote liegt bei mehr als 110 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – und der Schuldendienst frisst mittlerweile mehr Geld als der Verteidigungshaushalt. Finanzexperten sprechen bereits offen von „griechischen Verhältnissen“.

Besonders alarmierend: Frankreichs Defizit lag zuletzt bei über 5,5 Prozent – weit über dem erlaubten EU-Grenzwert. Die Wirtschaft stagniert, Investoren verlieren das Vertrauen, und die Ratingagenturen drohen mit einer Herabstufung. Ein Schlag, der Frankreichs Kreditwürdigkeit massiv erschüttern könnte.

„Frankreich lebt längst über seine Verhältnisse“, warnt der deutsche Finanzexperte Thomas Mayer. „Wenn Paris so weitermacht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es kracht.“

Die Parallelen zur Griechenland-Krise 2010 sind unübersehbar:

– dramatische Schuldenquote

– wachsendes Haushaltsloch

– politische Reformunfähigkeit

– und ein Präsident, der das Volk mit Sparmaßnahmen beruhigen will – und damit Proteste anheizt

Tatsächlich brodelt es in Frankreich. Die Gelbwesten-Proteste waren nur der Anfang. Rentenreformen, Steuererhöhungen, Sozialkürzungen – Macron wird von allen Seiten unter Druck gesetzt. Ein politischer Flächenbrand droht.

Brüssel ist alarmiert. Doch gleichzeitig sitzt die EU in der Schuldenfalle: Frankreich ist „too big to fail“ – aber auch too big to bail out. Ein Hilfspaket wie damals für Griechenland wäre finanziell kaum zu stemmen.

Fazit: Der Schulden-Tsunami rollt – und Europa schaut zu. Macron wollte als „Reformer Europas“ in die Geschichte eingehen – nun droht er, der Mann zu werden, der die nächste große Euro-Krise auslöst.

Frankreich pleite? Einst undenkbar. Jetzt plötzlich erschreckend real.