GEFAHR IM DOPPELPACK

AfD-Jugend gegen Antifa – Gießen wird zum Pulverfass

In der hessischen Stadt Gießen kocht die Stimmung über – und das gleich von zwei extremen Seiten. Während die AfD dort den symbolträchtigen Schritt wagt, ihre neue Jugendorganisation ausgerechnet in einem linken Hochschulumfeld zu gründen, schlägt die Gegenseite mit hasserfüllten Parolen zurück. Aus Kreisen der sogenannten Antifa heißt es offen, man wolle „die Stadt zum Brennen bringen“. Was folgt, ist ein besorgniserregender Showdown politischer Radikalisierung – und ein hilfloser Staat, der zuschaut.

Politisches Spiel mit dem Feuer

Die Entscheidung der AfD, Gießen zum Geburtsort ihrer Jugendorganisation zu machen, wirkt wie eine gezielte Provokation – ein kalkulierter Affront gegen linke Strukturen in einer Stadt, die für viele als progressives Aushängeschild gilt. Doch anstatt politisch zu reagieren, werden nun Gewaltfantasien laut. Die Antifa ruft offen zur Eskalation auf, droht mit Feuer, Chaos und Widerstand. Inmitten dieser explosiven Gemengelage verlieren Sachlichkeit und Dialog endgültig ihre Bedeutung – und machen Platz für Straßenkampf und Einschüchterung.

Der Rechtsstaat im Rückzug

Während sich die Extreme gegenseitig aufheizen, gerät die Zivilgesellschaft zwischen die Fronten. Demonstrationen werden zur Gefahr, Polizeikräfte zum Spielball. Die öffentliche Ordnung steht auf dem Spiel, die politische Debatte verkommt zur martialischen Machtdemonstration. Dass die Behörden bislang keine klaren Zeichen setzen, verschärft die Lage zusätzlich. Gießen droht, zum Sinnbild einer Gesellschaft zu werden, die im Kampf der Ideologien ihre Mitte verliert. Und der Rechtsstaat? Beobachtet – anstatt einzugreifen.