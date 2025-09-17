GEHEIMROUTEN NACH DEUTSCHLAND!SO FUNKTIONIERT DAS SCHLEUSER-NETZWERK – TIKTOK, TELEGRAM UND GPS-TRICKS: TAUSENDE MIGRANTEN KOMMEN ILLEGAL INS LAND!

Es ist ein Milliardengeschäft im Verborgenen – und es boomt wie nie: Auf Plattformen wie TikTok und Telegram floriert das kriminelle Geschäft mit der illegalen Migration nach Europa. Schleuserbanden nutzen die sozialen Netzwerke skrupellos als Werbeplattformen, um Migranten eine schnelle, wenn auch gefährliche Reise ins vermeintliche Paradies zu versprechen: Deutschland. Reporter Jan A. Karon hat sich für NIUS in diese Schattenwelt begeben und ist tief eingetaucht in ein Netzwerk, das tausende Menschen illegal nach Europa bringt – mit Methoden, die an organisierte Kriminalität erinnern. Die Masche ist perfide und hochmodern: In Telegram-Gruppen wird mit angeblich sicheren Routen geworben, mit Preisen, Zeitplänen und sogar Bewertungen früherer „Kunden“. TikTok-Videos zeigen lachende Migranten in Autos, auf Fähren oder in Wäldern, versehen mit Telefonnummern und Kontaktlinks – als wäre es ein ganz normaler Reiseservice. Doch die Realität sieht anders aus. Ein Netzwerk aus Schleusern, Fahrern, sogenannten „Assistenten“ und Mittelsmännern sorgt dafür, dass Menschen zu geheimen GPS-Koordinaten gelotst werden, oft über den Balkan, wo sie dann in kleine Fahrzeuge gequetscht und über europäische Grenzen geschleust werden – Tag für Tag, Nacht für Nacht. Die Reise ist nicht nur illegal, sondern oft auch lebensgefährlich. Autos mit bis zu 15 Insassen rasen über kurvige Landstraßen, überfüllte Boote setzen über Flüsse, und manchmal enden diese Reisen tödlich. Und das alles trotz der viel beschworenen „Migrationswende“ in Deutschland. Behörden schlagen seit Jahren Alarm, doch das System ist extrem wandelbar und digital vernetzt. Während Europa diskutiert, wie es Migration begrenzen kann, agieren diese Netzwerke längst global, anonym und effizient – mit Smartphones, Übersetzungs-Apps und falschen Pässen. Karon traf auf dem Balkan Migranten, die tausende Euro gezahlt haben, um durch Tunnel, Wälder und mit Hilfe gekaufter Pässe nach Deutschland zu gelangen. Viele wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Andere berichten, sie hätten kaum noch eine Wahl – sie seien gezwungen, das Risiko einzugehen. Und die Schleuser? Sie sitzen oft im Ausland, schwer greifbar, gut organisiert – und verdienen mit jeder Tour Tausende. Das Geschäft mit der Hoffnung ist zum Albtraum für Europa geworden. Ein Ende? Nicht in Sicht. Solange soziale Netzwerke als Marktplatz für illegale Angebote dienen, bleibt die Grenze durchlässig – und das Geschäft floriert. Die große Frage bleibt: Wann wird diesem System wirklich der Stecker gezogen?