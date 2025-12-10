Geister-Flieger entdeckt! Air India vergisst Boeing einfach auf dem Rollfeld!

Neu-Delhi – Diese Geschichte glaubt man kaum! Auf dem Flughafen von Kolkata stand über ein Jahrzehnt lang eine alte Boeing 737-200 – vergessen, verstaubt, verrostet. Niemand bei Air India wusste offenbar, dass der Flieger überhaupt noch existiert. Abgestellt, verriegelt, aus den Augen – und offenbar auch aus dem Verstand verschwunden! Ein Airport-Mitarbeiter brachte die Sache erst wieder ins Rollen, als vergangenes Jahr die Frage kam: „Wann holt ihr das Ding endlich ab?“

Die Antwort der Airline? Betretenes Schweigen! Erst nach interner Prüfung fiel auf, dass der Jet zwar nie verkauft wurde, aber auch aus allen Listen verschwunden war. Nach mehreren Fusionen und Chefwechseln hatte niemand mehr den Überblick, was zum Konzern gehört und was nicht. Die Maschine stammte noch aus den Tagen von Indian Airlines, flog kurz für Alliance Air – und landete schließlich im Nirgendwo.

Indiens Medien taufen die vergessene Maschine bereits das „Ghost Plane“. Zwischen Gräsern, Rost und Taubenkot wurde sie zum Symbol einer Bürokratie, die selbst Flugzeuge verschwinden lässt. Jetzt soll geprüft werden, ob der Fund noch Geld bringt – oder gleich verschrottet wird. Eins ist sicher: So ein peinlicher „Airliner-Albtraum“ dürfte Air India so schnell nicht nochmal passieren!