Gelato-Paradies in Lana!

Die Eisdiele, von der alle schwärmen – natürlich in Südtirol!

Wer Lana in Südtirol besucht, kommt an unserer Eisdiele nicht vorbei – und das aus gutem Grund:

Hier trifft echtes Handwerk auf pure Leidenschaft, und das schmeckt man mit jedem Löffel!

Ob bei strahlendem Sonnenschein auf der gemütlichen Terrasse oder als süßer Genuss nach dem Abendspaziergang durch Lana – unser Eis ist der perfekte Begleiter für schöne Momente.

Was unsere Gäste sagen:

„Das beste Eis der Region – cremig, frisch und einfach himmlisch!“

„Endlich mal ein Erdbeereis, das wirklich nach Erdbeeren schmeckt!“

„Die Auswahl ist riesig – aber die Entscheidung fällt schwer, weil alles so gut ist.“

„Super freundliches Personal, toller Service und einladende Atmosphäre.“

„Ein Geheimtipp für alle Eisliebhaber – wir kommen jedes Jahr wieder!“

Unsere Highlights:

Täglich frische Produktion mit regionalen Zutaten

Kreative Sorten & echte Klassiker – von Stracciatella bis Pistazie di Bronte

– von Stracciatella bis Pistazie di Bronte Vegane & laktosefreie Optionen – für jeden Geschmack

– für jeden Geschmack Hausgemachte Waffeln & liebevoll dekorierte Becher-Kreationen

Kaffeespezialitäten & süße Kleinigkeiten für die perfekte Pause

Warum wir anders sind:

In unserer Eisdiele ist jeder Gast willkommen, ob groß oder klein. Wir legen Wert auf Qualität, Frische und ein Lächeln, das von Herzen kommt. Unsere Rezepte basieren auf italienischer Tradition, verfeinert mit einem Hauch Innovation – und genau das lieben unsere Stammgäste!

Besuchen Sie uns in Lana – mitten im wunderschönen Südtirol!

Egal ob auf einen spontanen Kugel-Stopp oder einen entspannten Eisbecher am Nachmittag:

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hofmannplatz, Lana, Italy, 39011,

Handy: 344 233 3148

Mail: e.graf.tschelatti@konmail.netE-Mail