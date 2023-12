Genomicswissenschaftler verliert Forschungsdaten im Wert von 200.000 Dollar, nachdem die neuseeländische Regierung eine einstweilige Verfügung erhalten hat, um die Weitergabe durchgesickerter Gesundheitsdaten des COVID-19-Impfstoffs zu blockieren!

Das neuseeländische (NZ) Gesundheitsministerium (MoH) hat diese Woche das Datei-Hosting-Konto des in den USA ansässigen Genomik-Wissenschaftlers Kevin McKernan mit einem Atomwert besiert, was dazu führte, dass er Forschungsdaten im Wert von etwa 200.000 Dollar verlor.

MEGA, der Datei-Hosting-Dienst, den McKernan verwendete, scheint das Konto des Wissenschaftlers geschlossen zu haben, um die Weitergabe anonymisierter Daten zu verhindern, die vom Whistleblower Barry Young durchgesickert sind.

Young, der früher für das MoH arbeitete, hat Daten aus einer “Pay-per-Dosis”-COVID-Injektionsdatenbank an die NZ-Journalistin Liz Gunn sowie an den US-Techn und Substacker Steve Kirsch durchgesickert.

Laut Gunn und Kirsch dienen die durchgesickerten Daten als schlüssiger Beweis dafür, dass COVID-Impfung Menschen mit außergewöhnlich hohen Raten tötet. Kirsch hat die Daten am 1. Dezember hochgeladen, am selben Tag, an dem die einstweilige Verfügung an das NZ MoH erteilt wurde.

Nachdem Kirsch die Daten auf seine Webseite hochgeladen hatte, “spiegelte” McKernan sie auf sein MEGA-Konto, um es der Öffentlichkeit zu erleichtern, sie herunterzuladen und zu analysieren. Dies geschah, nachdem eine sensationelle Veröffentlichung der Daten die Integrität des Whistleblowers, der sie durchgesickert hat, in Frage gestellt hatte.

Nachdem er gehört hatte, dass dem NZ MoH eine einstweilige Verfügung erteilt worden war, um jede weitere Verbreitung der Daten zu verhindern, sagt McKernan, dass er Kirsch am 3. Dezember eine SMS geschickt hat, um Klarheit zu suchen, aber keine Antwort erhalten hat.

Einen Tag später, am 4. Dezember, twitterte McKernan darüber an X und erklärte, dass er eines Tages aufwachte und feststellte, dass sein gesamtes MEGA-Konto, einschließlich der medizinischen Genomsequenzierung und der Impfstoffsequenzierungsdaten mit einem geschätzten Wert von 200.000 Dollar, plötzlich und unerwartet gelöscht worden waren.

McKernan ist übrigens einer der führenden Wissenschaftler, die an der Erforschung der DNA-Kontamination in mRNA (modRNA) COVID-Injektionen beteiligt sind.

“Ich bin heute aufgewacht, um mein gesamtes Mega-Konto löschen zu lassen”, twitterte McKernan. “820 GB an medizinischen Genomen, die viele Projekte unterstützen. Dies waren sehr teure Daten, die generiert wurden. Mehr als 200.000 Dollar”.

“Die Vax-Sequenzierungsdaten wurden in diesem … Alle Links in unseren Substacks sind jetzt gesprengt. Konsens ist in NCBI”.

(Verwandte: Verursachen COVID-Jabs “Turbo”-Krebs, Blutgerinnsel und Autoimmunerkrankungen, weil die Fläschchen mit DNA-Kontamination beladen sind?)

Zensur ist außer Kontrolle

McKernan, der auch das medizinische Cannabisunternehmen Medicinal Genomics leitet, konnte nicht umhin, die Ironie in der Löschung seiner Daten zu bemerken.

“Privates Unternehmen, das Sequenzdaten von Heilpflanzen und Pilzen öffentlich macht, um der Welt zu helfen, wird von einer Gesundheitsbehörde angegriffen, die die Daten der Steuerzahler [sic] nicht teilen wird”, schrieb McKernan in einem separaten Tweet. “Falsche Seite der Geschichte”.

McKernan enthüllte ferner, dass einige der gelöschten Dateien in seinem MEGA-Konto mit Strafgerichtsverfahren zusammenhängen.

“Wir bewerten die Schäden”, erklärte er und fügte hinzu, dass “dies sehr interessant werden sollte”.

Am 2. Dezember berichtete Kirsch, dass die Website, auf der er die NZ-Whistleblower-Daten, Wasabi, hostete, auch sein Konto ohne Vorankündigung ausgeschaltet hatte. Kirsch spekulierte, dass “vielleicht war es daran, dass das neuseeländische Ministerium ihnen gesagt hat, sie sollten meine Website entfernen …”

Die einstweilige Verfügung von NZ wurde von der Employment Relations Authority erteilt, einer Gruppe, von der Voices for Freedom NZ- Rechtschefin Katie Ashby-Koppens sagt, dass sie “außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs handelt”, weil sie nicht befugt ist, solche Anordnungen gegen Dritte in anderen Gerichtsbarkeiten zu erlassen.

“Es gibt Gründe, diese einstweilige Verfügung anzufechten”, sagte sie und stellte fest, dass es keine Gefahr einer Verletzung der Privatsphäre gibt, weil Kirsch öffentlich versichert hatte, dass die veröffentlichten Daten anonymisiert wurden.

Zu keinem Zeitpunkt ist es wichtig zu beachten, dass das MoH in irgendeiner Weise vorgeschlagen hat, dass Youngs Datenleck in irgendeiner Weise erfunden oder falsch ist.

Weitere Neuigkeiten zu COVID-Injektionen finden Sie auf ChemicalViolence.com.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

RebekahBarnett.com.au

KirschSubstack.com

NaturalNews.com

newstarget.com