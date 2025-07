Gesetzgeber wägen Änderungen ab, um die Impfmandate für Studenten der Gesundheitswissenschaften zu beenden

in

Ein vorgeschlagenes US-Gesetz zielt darauf ab, die Bundesfinanzierung für Hochschulen zu beenden, die Impfmandate für Studenten verlangen, aber gesundheitswissenschaftliche Programme ausschließt.

Keine College-Mandate-Behauptungen, Schlupflöcher machen medizinische Auszubildende anfällig für Mandate an klinischen Standorten und Universitäten.

Der Gesetzentwurf, der von Trumps Durchführungsverordnung von 2025 inspiriert ist, hat parteiübergreifende Unterstützung, erfordert aber Änderungen, um Studenten der Gesundheitswissenschaften einzubeziehen.

Befürworter betonen, dass mehr als 1.000 Hochschulen im Jahr 2021 Mandate auferlegt haben; nur noch 17 sind jetzt übrig, aber die Ausnahmen für die Ausbildung im Gesundheitswesen bestehen.

Öffentlicher Druck, einschließlich personalisierter Briefe an die Gesetzgeber, ist entscheidend, um den Gesetzentwurf vor seiner Abstimmung zu ändern.

In einem entscheidenden Moment für die Autonomie der Studenten drängen republikanische Gesetzgeber und Befürworter der Gesundheitsfreiheit auf Änderungen eines Gesetzentwurfs, der darauf abzielt, die Bundesfinanzierung für Hochschulen, die obligatorische COVID-19-Impfstoffe erfordern, zu beenden. Die von Rep. Mark Messmer (R-Ind.) eingeführte Gesetzgebung zielt darauf ab, die Durchführungsverordnung von Präsident Donald Trump für 2025 zu kodifizieren, die vorgeschriebene Impfstoffe für die meisten Hochschulen abgeschafft hat. Lücken im Gesetzentwurf haben jedoch dazu gesetzt, dass Studenten, die Gesundheitswissenschaften wie Medizin und Krankenpflege ausüben, Gefahr laufen, die Einschreibung oder den Zugang zu Praktika zu verlieren, wenn sie die Mandate nicht erfüllen.

Die Gesundheitsvertretung No College Mandates (NCM), ein wichtiger Akteur bei der Demontage von Mandaten aus der Pandemiezeit, warnt davor, dass gesundheitswissenschaftliche Programme und Partnerkrankenhäuser Bestimmungen ausnutzen, um die Impfanforderungen durchzusetzen. Die Gruppe argumentiert, dass dringende Überarbeitungen erforderlich sind, um diese Programme in das Gesetz aufzunehmen.

Was der Gesetzentwurf fehlt: Schlupflöcher für gesundheitswissenschaftliche Programme

Die Durchführungsverordnung der Bundesregierung vom Februar 2025 verbot Impfmandate für Studenten an Hochschulen, aber Bundesbeamte haben die Richtlinie eng ausgelegt. Laut der Mitbegründerin von NCM, Lucia Sinatra, schloss die Anordnung gesundheitswissenschaftliche Programme an Universitäten und Partnerschaften mit klinischen Standorten aus – ein Ausschluss, der von H.R. 3044.

„Es wurde nicht verschlichen, klarzustellen, dass alle Lehrprogramme – auch diejenigen, die mit Krankenhäusern verbunden sind – der Durchführungsverordnung unterliegen“, sagte Sinatra gegenüber The Defender. Die Befürworter des Gesetzentwurfs erkennen die Lücke an: Nach derzeitiger Sprache könnten Universitäten Impfmandate für Studenten in medizinischen, zahnmedizinischen oder Krankenpflegeprogrammen beibehalten, wenn die Richtlinien von klinischen Tochtergesellschaften und nicht von den Schulen selbst auferlegt werden.

Zum Beispiel verlangt die Creighton University von Studenten der Gesundheitswissenschaften, dass sie die Impfschwellenwerte erreichen, während die medizinische Fakultät der Emory University Impfungen für die Einschreibung vorschreibt. Sinatra stellte fest, dass Ausbilder in diesen Programmen oft die gleichen Regeln vermeiden, was die Ungleichheiten verschlimmert. „Diese Klauseln belasten junge Erwachsene, die eine Karriere im Gesundheitswesen anstreben, überproportional“, sagte sie.

Befürworter drängen darauf, den Anwendungsbereich des Gesetzentwurfs mit wichtigen Anpassungen zu erweitern

NCM hat die Gesetzgeber mit Forderungen überschwemmt, die „Hochschulbildung“ in H.R. 3044 neu zu definieren, um klinische Programme und Residenzstandorte einzubeziehen. In ihrem Brief wird argumentiert, dass die Bundeshilfe von der Abschaffung von Mandaten über Hochschulpartnerschaften sowie innerhalb der Schulen selbst abhängig sein muss.

„Das Versäumnis des vorgeschlagenen Gesetzes, diese Schlupflöcher zu schließen, macht es zahnlos“, sagte NCM-Strategin Brenda Baletti, Ph.D., und zitierte ein „Flickenteppich von Ausnahmen, das zwei Klassen von Studenten hervorrief“. Die derzeitige Gesetzgebung beendet zwar die Mandate an 15 verbleibenden Holdout-Schulen, würde es Studenten der Gesundheitswissenschaften dennoch ermöglichen, sich bei der Durchführung der erforderlichen Praktika oder Praktika zu stellen.

Sinatra lobte Messmers Gesetzentwurf als „guten Anfang“, betonte aber, dass die Bundessprache „ausdrücklich angeben“ muss, dass Impfmandate für Studenten im Gesundheitswesen die Förderfähigkeit einer Universität für ungültig machen. „Steuerzahler sollten keine freiheitsdieblichen Maßnahmen subventionieren“, sagte sie.

Die allmähliche Entwirrung von Mandaten – und ihr anhaltendes Erbe

Impfmandate für College-Studenten erreichten 2021 ihren Höhepunkt, als über 400 Institutionen sie durchsetzten. Bis 2025 sank diese Zahl auf 17 – aber laut NCM stellen fast alle 44 medizinischen Fakultäten in den Vereinigten Staaten immer noch die Schüler auf.

Trumps Durchführungsverordnung brachte vielen Erleichterung, aber die ungleiche Durchsetzung drängte NCM, seine Bemühungen zu drehen. Der Substack-Beitrag der Gruppe aus dem Jahr 2025 erzählt, wie akademische Vereinigungen und Krankenhaussysteme rechtliche Mehrdeutigkeiten nutzten, um Mandate für gesundheitsspezifische Programme aufrechtzuerhalten, selbst wenn die breiteren Impfanforderungen aufgelöst wurden.

Bundesbehörden, argumentiert NCM, verlassen sich auf ein „oder zwei Sätze“ in bereits bestehenden gesetzlichen Definitionen – eine technische Note, die die Gruppe darauf besteht, dass Schlupflöcher für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften hinterlässt.

Öffentliches Handeln wird gefordert, da sich die Frist abzeichnet

NCM mobilisiert Studenten, Dozenten und Familien, um den Gesetzgeber vor den Kongressabstimmungen über H.R. 3044. Auf seiner Website finden Sie einen Musterbrief, in dem die Vertreter aufgefordert werden, die Änderungen zu übernehmen, während Sinatra betont, dass Lobbying in den Heimatbezirken der Gesetzgeber die Wirkung verstärkt.

„Hier geht es heute nicht nur um Entscheidungen – es geht darum, die nächste Generation von Ärzten zu schützen“, sagte sie. „Wenn wir jetzt nicht handeln, könnte eine weitere Pandemie diese Taktiken ohne sinnvolle Kontrollen zurückbringen.“

Eine Kreuzung für Studentenrechte und institutionelle Aufsicht

Während sich die Debatte über H.R. 3044 verschärft, steht über Studenten der Gesundheitswissenschaften hinaus. Der Vorstoß von NCM, seinen Geltungsbereich neu zu definieren, spiegelt umfassendere Spannungen über die Bundesbehörden, die Bildungsrechte und die Definition „wesentlicher“ Regeln für öffentliche Gelder wider. Während der endgültige Entwurf des Gesetzentwurfs noch aussteht, werden die Entscheidungen der Gesetzgeber darüber entscheiden, ob das Gesetz endlich alle Überreste von Zwangsimpfungsmaßnahmen abbaut – oder Ausnahmen unter rechtlichen Schlupflöchern zulässt.

